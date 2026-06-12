Reobren l'accés al bany a la platja de Castell de Palamós després de reparar la canonada d'aigües residuals
Enllesteixen la posada en servei de la depuradora afectada pel temporal 'Harry'
L'accés al bany a la platja de Castell de Palamós s'ha reobert aquest divendres després que s'hagi reparat la canonada d'aigües residuals que va trencar-se amb la borrasca 'Regina'. L'emissari submarí que surt de la depuradora es va trencar a 634 metres de la costa, quan havia d'abocar a 2 quilòmetres del litoral. Durant tota la setmana, submarinistes especialitzats han instal·lat una gran brida, de mitja tona de pes, per unir els dos trossos separats. L'operació es completarà aquest dissabte, però els resultats de les últimes analítiques ja han permès reobrir Castell al bany. En paral·lel, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona també enllesteix la reparació a la depuradora; en aquest cas, afectada pel temporal 'Harry'.
El Consorci d'Aigües ultima la reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell, que va trencar-se a principis de març arran de la borrasca 'Regina'. La canonada es va escapçar a 634 metres de la costa i a 23 metres de profunditat, i això comportava que les aigües residuals s'aboquessin massa a prop de la platja.
Durant tota aquesta setmana un grup de submarinistes especialitzats ha treballat per instal·lar una brida, de mitja tona de pes i feta a mida expressament per una empresa danesa, que ha d’unir els dos trams de canonada separats.
Es preveu que aquesta actuació, finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'enllesteixi demà. En paral·lel, aquests dies tant l'ACA com el Consorci d’Aigües han portat a terme controls de qualitat de les aigües de bany a la línia de la costa.
Els últims resultats han sortit bé, i això ha permès reobrir la platja de Castell als banyistes aquest matí. Ara, un cop enllestida la reparació de l'emissari submarí, en les properes dues setmanes es netejaran tant el fons marí com la sorra de la platja.
D'altra banda, segons informa el consorci, en els propers dies la depuradora de Palamós també es preveu posar en servei de manera definitiva. En aquest cas, la instal·lació es va veure afectada pel temporal 'Harry'. La depuradora dona servei al Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell.
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