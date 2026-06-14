La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
Entre vuitanta i noranta firaires han confirmat la presència després que l'any passat es neguessin a participar per no poder fer-ho a la zona de sempre al passeig
La Festa Major de Palamós tornarà a recuperar les atraccions de fires a partir del 19 de juny després que l'any passat no participessin en protesta perquè havien de canviar d'ubicació. Entre vuitanta i noranta firaires esperen ser presents a les festes en el nou espai que ha adequat l'Ajuntament a tocar l'estació de busos. L'espai on se situaven fins ara ha quedat integrat dins la reforma del passeig.
Les fires se situaran al solar que hi ha al costat de l'estació d'autobusos nova, al sector del pla de Sant Joan. És l'alternativa que va oferir l'any passat l'Ajuntament, però que els firaires van descartar.
Tradicionalment, s'havien fet al passeig del Mar. Però el Servei de Costes considerava que no es podia utilitzar. Amb les obres del passeig es va confirmar que deixaria d'utilitzar-se per a les fires.
Els empresaris temien que el canvi els perjudiqués econòmicament i que no fos viable. Després de converses amb representants municipals i el mateix col·lectiu van decidir no participar. Esperaven poder tornar al passeig, però no ha estat possible.
Tot i això, el president de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Joan Bagó, ha explicat que "ja tenim un conveni signat amb l'Ajuntament perquè no podem estar un any més sense anar a les fires". Alguns firaires continuen en desacord amb el canvi d'ubicació, però la majoria ha optat per cedir. "Hem de provar l'espai a veure si realment ens guanyem la vida", diu Bagó. Segons ha informat, s'espera que siguin entre vuitanta i noranta.
L'Ajuntament va invertir l'any passat 80.000 euros per condicionar el terreny. Ara s'ha acabat d'adequar perquè s'hi puguin posar les atraccions, del 19 al 28 de juny.
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