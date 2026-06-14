Sant Feliu de Guíxols viu un cap de setmana de conte amb la fira "Explica'm"
Del 12 al 14 de juny, Sant Feliu de Guíxols ha gaudit de la XI Fira del Conte amb una programació que ha anat des d'espectacles itinerants fins a relats per a adults, passant per tallers i una trobada gegantera
Sant Feliu de Guíxols ha viscut un cap de setmana de conte. Del 12 al 14 de juny, el poble mariner ha acollit la XI Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols, que té per nom "Explica'm". Durant el cap de setmana s'han programat més de 25 activitats que han reunit nombroses famílies.
Amb el conte com a fil conductor, no només s'arriba al públic més infantil, sinó que també hi ha hagut espais de relat d'històries per a joves i adults. I, de fet, no només hi ha hagut contes: clowns, teatre de carrer, contacontes, i també rondalles han passat pels carrers de la ciutat del Baix Empordà. A més, la fira comptava amb parades de llibres, il·lustradors i artesania amb productes relacionats amb el conte.
El tret de sortida el va donar la cia. Teatre Nu, que el divendres 12 de juny va oferir l'espectacle inaugural itinerant "La Llebre i la tortuga" des de la Plaça del Monestir fins al Passeig del Mar. Va ser a partir de dissabte que tot va agafar un aire cada cop més literari i carregat de propostes per a tots els públics. Des de les 10 h i fins a les 20 h la Rambla estava acollint la Fira del Conte amb tallers, presentacions, contacontes i signatures de llibres a les parades. Paral·lelament, diversos espais de Sant Feliu de Guíxols van acollir activitats: des d'un taller de pintacares per convertir-se en un personatge de conte fins a un taller de jocs de taula moderns.
A més a més, dissabte es va celebrar la Trobada Gegantera Ganxona de Sant Feliu de Guíxols. La cercavila va començar a les 18:30 h i va anar animant gent tot passant pels carrers i places de la ciutat. El vespre va continuar amb més activitats de contacontes, teatre i amb clowns. L'última que es va oferir dissabte estava destinada a adults: "Contes per a adults: Contes per anar al llit (o no)". Aquest és un dels actes del programa que mostra la voluntat d'arribar a totes les edats a través del conte.
Diumenge, Sant Feliu de Guíxols s'ha despertat amb un taller de la Colla Gegantera Ganxona i, tot seguit, el contacontes de "Guillem Tell". El darrer dia de la fira, la programació no era tan generosa com la de dissabte, per això a la tarda hi ha hagut tres activitats centrals. D'entrada un espai de joc manipulatiu, un altre de lectures del món i finalment, un espectacle de teatre. Els clowns han reaparegut en la darrera activitat de la XI Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols per oferir "Embolic" a càrrec de la companyia Pau Casals.
Aquest ha sigut un cap de setmana fantàstic, en tots els seus sentits, per als guixolencs i guixolenques. La fira "Explica'm" ha fet un viatge pels contes més clàssics com "L'aneguet lleig" o "La princesa i el pèsol" fins a topar amb les propostes més contemporànies com "On fan pipí els peixos?" o "Contes per anar al llit (o no)". Amb la cara pintada de fada o follet, amb un llibre signat entre les mans o amb clowns pels carrers, tothom qui ha passat per la XI Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols ha tingut l'oportunitat de viure un cap de setmana de conte.
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