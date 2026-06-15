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Bilal Bensahid serà el candidat de La Bisbal En Moviment per a les eleccions del 2027

El bisbalenc ja va liderar la candidatura dels Comuns el 2023 i ara ha guanyat les primàries internes del nou espai polític

Bilal Bensahid serà el candidat de La Bisbal En Moviment a les eleccions municipals de 2027.

Bilal Bensahid serà el candidat de La Bisbal En Moviment a les eleccions municipals de 2027. / La Bisbal En Moviment

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Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La secció local de La Bisbal En Moviment ha escollit Bilal Bensahid com cap de llista després d’imposar-se en el procés de primàries internes celebrat pel nou espai polític. Bensahid, de 32 anys, és bisbalenc, politòleg i compta amb el Màster de Professorat de Secundària, Formació Professional i Idiomes per la Universitat de Girona. Actualment exerceix com a professor d’educació secundària i de Formació Professional al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El candidat ja va liderar la candidatura de La Bisbal En Comú Podem a les eleccions municipals de 2023, formació amb la qual va aconseguir representació al consistori. Durant aquests tres anys a l’oposició ha impulsat iniciatives com les aprovacions de dues mocions clau: la cessió de solars municipals a la Generalitat per a habitatge de protecció oficial i el triplicat de l'aportació a l'Associació de la Gent Gran (de 7.000 a 20.000 euros).

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Ara, sota la candidatura de La Bisbal En Moviment, Bensahid vol liderar un projecte transversal per a un canvi de rumb: "La Bisbal En Moviment neix per escoltar la gent i construir entre tots la ciutat que volem. Volem una política útil, propera i beneficiosa per a tota la ciutadania, basada en el treball, el compromís i els fets", ha afirmat Bensahid.

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Bilal Bensahid serà el candidat de La Bisbal En Moviment per a les eleccions del 2027

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