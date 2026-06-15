Eva Rovira repetirà com a cap de llista de Compromís per la Bisbal-Junts
L’actual primera tinenta d’alcaldia tornarà a liderar la candidatura a les eleccions municipals del 2027
Eva Rovira tornarà a encapçalar la candidatura de Compromís per la Bisbal-Junts a les eleccions municipals del 2027. L’actual primera tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà repetirà així com a cap de llista amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte que la formació desenvolupa des del govern municipal.
Rovira ha assegurat que afronta la candidatura amb «moltes ganes de continuar treballant per la Bisbal» i amb l’experiència adquirida durant aquest mandat. «Crec que la política municipal es fa escoltant, trepitjant el carrer i entomant la feina diària amb rigor i constància», ha defensat. La candidata també ha afirmat que no entén «la política de despatxos», sinó «la política del compromís real».
La formació presenta la candidatura com una aposta per mantenir una manera de treballar basada en la proximitat amb els veïns i les entitats del municipi. Compromís per la Bisbal-Junts defensa un projecte «realista, tocant de peus a terra i allunyat de les promeses impossibles» per continuar impulsant actuacions al municipi.
En fer balanç de la seva gestió, Rovira ha posat especialment l’accent en l’àmbit cultural. La candidata ha destacat que la Bisbal ja disposava d’una activitat cultural consolidada i ha explicat que durant aquests anys s’ha treballat per donar-hi continuïtat i agilitzar els tràmits burocràtics. Una altra de les prioritats ha estat el Teatre Mundial, on, segons ha explicat, calia fer inversions per resoldre diverses irregularitats en matèria de seguretat. L’objectiu del govern municipal ha estat adequar l’equipament i introduir-hi una programació teatral estable.
«Queda molta per fer»
Rovira també ha assenyalat la millora de la via pública com una de les principals línies d’actuació del consistori. «S’està fent molta feina a la via pública, que és una prioritat absoluta per al dia a dia dels bisbalencs, però som molt conscients que encara en queda molta per fer», ha reconegut. La candidata ha vinculat la seva decisió de tornar-se a presentar amb la voluntat de culminar les actuacions iniciades durant aquest mandat.
Compromís per la Bisbal-Junts ha remarcat que la candidatura es basarà en el treball en equip. Rovira ha explicat que planteja un lideratge «transversal i compartit amb un grup de persones compromeses amb el poble». «La feina de fons només surt bé si es treballa en equip, sumant esforços i posant el poble per davant de tot», ha afegit. Durant els pròxims mesos, el grup començarà a elaborar el programa electoral i a configurar una llista que combinarà membres amb experiència en la gestió municipal i noves incorporacions. La formació preveu recollir aportacions de la ciutadania, el comerç, les empreses i les entitats locals per preparar la candidatura amb vista als comicis del 2027.
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