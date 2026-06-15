Palafrugell reivindica el bon tracte i la dignitat de les persones grans
El municipi commemora el Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran amb una crida a escoltar, respectar i fer visible aquest col·lectiu
Palafrugell ha commemorat aquest 15 de juny el Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran amb una jornada de sensibilització centrada en la defensa dels drets, la dignitat i la visibilitat de les persones grans. El municipi s’ha sumat un any més a aquesta commemoració amb activitats reivindicatives i culturals, sota el lema “Soc gran, no invisible”.
L’acte central ha començat amb una acció al carrer per fer sentir la veu de la gent gran i conscienciar la ciutadania sobre la importància del bon tracte. Els participants han fet soroll per reclamar ser escoltats, acompanyats per la Batucada de l’Escola Sant Jordi, fins a arribar a la plaça Nova.
En aquest espai s’ha fet la lectura del manifest, a càrrec de Guillem Genover, regidor de Gent Gran de l’Ajuntament de Palafrugell, juntament amb representants de l’Esplai La Caixa i del Consell de la Gent Gran. El text ha servit per posar l’accent en la necessitat de promoure el respecte, la seguretat i la dignitat de les persones grans, així com de combatre qualsevol forma de maltractament o discriminació.
La commemoració ha continuat amb una escena de l’obra Només, de la companyia Rosa Explosió. La proposta teatral ha convidat el públic a reflexionar sobre la importància d’escoltar la veu de les persones grans, tenir en compte la seva opinió i reconèixer el valor que tenen en la vida quotidiana. L’escena ha posat de manifest que sovint són els petits gestos del dia a dia els que fan que les persones grans se sentin presents, respectades i visibles.
Els actes d’aquest 15 de juny han culminat una programació que també havia inclòs, els dies previs, xerrades sobre seguretat ciutadana, prevenció d’estafes i drets al final de la vida.
El Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran vol contribuir a visibilitzar una realitat sovint silenciada i reforçar el compromís social i institucional amb el bon tracte. A Palafrugell, la jornada ha posat el focus en la necessitat d’escoltar, respectar i reconèixer les persones grans com a part activa i imprescindible de la comunitat.