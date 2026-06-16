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Detingut a la Bisbal per arrencar una cadena d’or a una dona octogenària

Els Mossos d’Esquadra el van arrestar després d’identificar-lo amb la col·laboració ciutadana

Imagen d'una detenció dels Mossos d'Esquadra.

Imagen d'una detenció dels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor d’un robatori violent a una dona octogenària a la Bisbal d’Empordà.

Els fets van passar el 6 de juny, cap a les dotze del migdia, al carrer Raig de la Bisbal. La víctima caminava per la via pública quan un home la va abordar i li va arrencar el collar i la creu d’or que portava.

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La policia va identificar el presumpte autor gràcies a la col·laboració ciutadana i a les gestions d’investigació. L’home, que no tenia antecedents, va ser detingut i ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

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