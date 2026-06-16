Detingut a la Bisbal per arrencar una cadena d’or a una dona octogenària
Els Mossos d’Esquadra el van arrestar després d’identificar-lo amb la col·laboració ciutadana
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor d’un robatori violent a una dona octogenària a la Bisbal d’Empordà.
Els fets van passar el 6 de juny, cap a les dotze del migdia, al carrer Raig de la Bisbal. La víctima caminava per la via pública quan un home la va abordar i li va arrencar el collar i la creu d’or que portava.
La policia va identificar el presumpte autor gràcies a la col·laboració ciutadana i a les gestions d’investigació. L’home, que no tenia antecedents, va ser detingut i ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Izan serà el següent mentre l’Olympiakòs tempta Joel Roca