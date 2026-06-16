Un foc de matolls crema 400 metres quadrats a la Bisbal i obliga els Bombers a tornar-hi hores després
Els efectius han treballat de matinada en una zona propera al carrer del Convent
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Un incendi de matolls ha mobilitzat els Bombers aquest dimarts de matinada a la Bisbal d’Empordà.
Els fets han tingut lloc en una zona propera al carrer del Convent, on el cos d’emergències s’hi ha desplaçat amb una dotació. Els efectius han pogut sufocar les flames en poca estona, tot i que el foc ha acabat cremant uns 400 metres quadrats de vegetació.
Es dona el cas que, cap a les vuit del matí, els Bombers han rebut un nou avís per tornar a la mateixa zona. De moment, però, es desconeix si es tracta d’un nou incendi o d’una revifada del foc de la matinada, segons indiquen fonts del cos d’emergències.
A l’indret també s’hi ha desplaçat la Policia Local de la Bisbal d’Empordà.
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