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Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí

L’Acutaspis paulista, originària del Brasil, afecta principalment les oliveres i pot debilitar les plantes i reduir la qualitat de les olives

Una imatge de la plaga que difón el parc natural del Montgrí.

Una imatge de la plaga que difón el parc natural del Montgrí. / Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

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Redacció

Redacció

Torroella de Montgrí

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha detectat per primera vegada a Europa la presència d’Acutaspis paulista, una caparreta originària del Brasil amb una gran capacitat d’expansió. La plaga afecta principalment les oliveres, tot i que també pot aparèixer en altres espècies llenyoses i ornamentals.

Aquest insecte es caracteritza per formar petits escuts arrodonits de color marró grisós que s’adhereixen a fulles, tiges i fruits, segons informa el parc natural. La seva presència debilita la planta per succió de saba, redueix la capacitat fotosintètica i pot afectar el vigor general dels arbres. En el cas de les oliveres, també pot comportar una disminució de la qualitat de les olives.

Segons ha informat el Parc Natural, els principals símptomes són la presència d’escuts petits marrons o grisos, amb un punt negre apical, així com fulles, tiges o fruits parcialment o totalment recoberts. La detecció precoç és considerada clau per evitar-ne l’expansió.

Per aquest motiu, es demana que qualsevol sospita es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal.

La vigilància i la col·laboració del territori són especialment rellevants en una zona on el Parc Natural treballa per impulsar la producció d’oli ecològic a través de l’Associació de Productors d’Oli Ecològic del Montgrí.

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L’aparició d’aquesta nova plaga suposa un avís per al sector agrícola local, especialment per als productors vinculats a l’olivera, en un entorn on aquest cultiu forma part del patrimoni agrari i paisatgístic del Baix Ter.

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Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí

Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
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