El TSJC confirma la condemna de presó al massatgista de la Bisbal d'Empordà que va abusar d'una menor
Desestima el recurs de la defensa i resol que el processat sabia que la víctima "podia tenir menys de 16 anys"
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal d'Empordà que va abusar sexualment d'una menor el 7 de juny del 2022. La sentència desestima el recurs de la defensa i resol que el processat sabia que la víctima "podia tenir menys de 16 anys" i que va utilitzar la violència per vèncer la seva resistència. Per això, avala que la condemna sigui com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys. De fet, el mateix TSJC ja va obligar a refer una primera sentència de l'Audiència de Girona perquè indicava que el tribunal no va tenir en compte que, durant la seva declaració al judici, l'acusat va admetre que sabia que la menor tenia "15 o 16 anys".
La secció quarta de l'Audiència de Girona va refer la sentència contra el massatgista de la Bisbal d'Empordà elevant la pena a 6 anys de presó. El TSJC va obligar el tribunal a reescriure la primera resolució (que li imposava 2 anys i mig de presó) després d'estimar un recurs de l'acusació particular, exercida per l'advocat Carles Monguilod, i concloure que l'Audiència va cometre "un error patent" perquè durant el judici l'acusat va admetre que sabia que la víctima tenia entre 15 i 16 anys.
A més de la pena de presó, l'Audiència també prohibia al massatgista acostar-se a menys de 400 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 4 anys i mig, va fixar 1 any de llibertat vigilada i l'obligava a indemnitzar-la amb 9.500 euros.
La defensa va recórrer aquesta segona sentència de l'Audiència al TSJC i al·legava que no havia quedat provat que sabés que la menor tenia menys de 16 anys -que és el límit d'edat que agreuja la pena- i que no havia emprat la violència per perpetrar l'agressió sexual. La fiscalia i l'acusació particular es van oposar al recurs i van sol·licitar que es confirmés la condemna.
L'alt tribunal català ha desestimat tots i cadascun dels arguments de la defensa. La sentència recull que el processat va dir clarament que sabia que la víctima era menor d'edat i que no tenia constància de si, en aquell moment, "tenia 15 o 16 anys". "Tot i que no hi ha quedat acreditat que tingués un coneixement exacte de l'edat de la víctima, sí que ha quedat provat que sabia que els actes sexuals els realitzava cap a una persona que eventualment podia tenir menys de 16 anys", argüeix el TSJC.
També resol que va fer servir la violència per vèncer la resistència de la víctima perquè la va subjectar "amb força".
L'agressió sexual va tenir lloc entre les 19.10 i les 21.15 hores del 7 de juny del 2022, quan la víctima va anar a casa de l'acusat, que era on habitualment ell prestava els seus serveis com a massatgista.
Quan va començar el massatge, l'acusat li va dir a la menor que es despullés i es tombés a la llitera. Aleshores, i "amb la intenció d'atemptar contra la seva llibertat i indemnitat sexual", va aprofitar que li feia massatges a la zona engonal per "tocar-li la vulva". Després, li va dir a la víctima que es tragués la roba interior al·legant que li feia nosa.
Amb la menor sentint-se "incòmode" i estant "completament despullada", l'acusat va fer servir com a pretext que, durant les maniobres, s'havia fet mal en una cicatriu que tenia a la zona engonal per una hèrnia, es va despullar i estirar ell a la llitera i li va dir a la menor que li havia de fer un massatge.
La menor s'hi va negar, però el processat li va acabar subjectant la mà i la va obligar a tocar-li la cicatriu i el penis. Després, la va obligar a estirar-se damunt d'ell i la va abraçar "durant uns segons, malgrat la resistència i les negatives de la menor".
La sentència de l'Audiència remarcava que, com a resultat de l'agressió, la víctima pateix seqüeles per estrès posttraumàtic i que l'atac va afectar el seu estat d'ànim amb episodis de tristesa, energia baixa per entomar les activitats quotidianes, por, nerviosisme i símptomes intrusius o conductes evasives amb la família.
El massatgista va acumular diverses denúncies de clientes per abusos sexuals. Se'n van arribar a presentar cinc. Algunes ja estaven prescrites, i les altres es van instruir per separat.
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros