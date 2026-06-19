Arrestat a Palamós després d'agafar pel coll un policia local a l'hospital comarcal
Poc abans, un vídeo mostra el mateix individu circulant contra direcció per l’avinguda Catalunya i fent frenar diversos vehicles
La Policia Local de Palamós ha detingut un home d’uns 30 anys acusat d’un presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat després d’un incident a l’hospital comarcal. Els fets van passar dimecres al mig matí, quan una patrulla es va desplaçar al centre sanitari arran de l’actitud alterada d’un home que, segons fonts policials, estava increpant i insultant personal sanitari.
Quan els agents hi van arribar i van intervenir per intentar reconduir la situació, l’home hauria reaccionat de manera violenta i hauria agafat pel coll un dels policies locals. Davant d’això, la patrulla el va reduir i el va detenir per un presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.
Temerari amb bicicleta
L’incident va tenir lloc poc després que el mateix home hagués estat gravat circulant de manera temerària en bicicleta per l’avinguda Catalunya de Palamós. En les imatges, que han circulat entre veïns, se’l veu avançant en sentit contrari, ocupant la calçada i obligant diversos vehicles a frenar per evitar topar-hi.
La circulació de l’home amb bicicleta va generar situacions de risc per a altres conductors i usuaris de la via. En el vídeo també s’observa com alguns vehicles han de reduir la velocitat o aturar-se davant la seva trajectòria, ja que l’home circula en contra direcció i sense respectar el sentit del trànsit.
Tot i aquest episodi previ, la detenció es va produir posteriorment a l’hospital i està vinculada a l’agressió a l’agent de la Policia Local de Palamós.
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