Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterraniparc Químics GironaXalet Soler Gironaguerra Iran Estats Unitsentrenador Girona FCplaga MontgríMundial futbol
instagramlinkedin

Arrestat a Palamós després d'agafar pel coll un policia local a l'hospital comarcal

Poc abans, un vídeo mostra el mateix individu circulant contra direcció per l’avinguda Catalunya i fent frenar diversos vehicles

Vehicles de la Policia Local de Palamós davant la comissaria.

Vehicles de la Policia Local de Palamós davant la comissaria. / ajuntament de Palamós

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

La Policia Local de Palamós ha detingut un home d’uns 30 anys acusat d’un presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat després d’un incident a l’hospital comarcal. Els fets van passar dimecres al mig matí, quan una patrulla es va desplaçar al centre sanitari arran de l’actitud alterada d’un home que, segons fonts policials, estava increpant i insultant personal sanitari.

Quan els agents hi van arribar i van intervenir per intentar reconduir la situació, l’home hauria reaccionat de manera violenta i hauria agafat pel coll un dels policies locals. Davant d’això, la patrulla el va reduir i el va detenir per un presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Temerari amb bicicleta

L’incident va tenir lloc poc després que el mateix home hagués estat gravat circulant de manera temerària en bicicleta per l’avinguda Catalunya de Palamós. En les imatges, que han circulat entre veïns, se’l veu avançant en sentit contrari, ocupant la calçada i obligant diversos vehicles a frenar per evitar topar-hi.

La circulació de l’home amb bicicleta va generar situacions de risc per a altres conductors i usuaris de la via. En el vídeo també s’observa com alguns vehicles han de reduir la velocitat o aturar-se davant la seva trajectòria, ja que l’home circula en contra direcció i sense respectar el sentit del trànsit.

Notícies relacionades

Tot i aquest episodi previ, la detenció es va produir posteriorment a l’hospital i està vinculada a l’agressió a l’agent de la Policia Local de Palamós.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents