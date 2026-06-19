Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterraniparc Químics GironaXalet Soler Gironaguerra Iran Estats Unitsentrenador Girona FCplaga MontgríMundial futbol
instagramlinkedin

Una avaria deixa la Bisbal d'Empordà sense subministrament d'aigua

La previsió inicial és que la reparació es pugui completar a mitja tarda i la recuperació seria progressiva

Reparació de l'avaria.

Reparació de l'avaria. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

Una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà, segons ha informat l'Ajuntament. El problema s'ha produït a les 4.30 hores, en una canonada del carrer Canigó, a l'altura del carrer Ramon Llull. Inicialment, s'ha intentat mantenir el subministrament mitjançant el 'bypass' existent a la xarxa, però l'avaria s'ha localitzat en un punt per sobre del 'bypass' i això ha obligat a tancar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder intervenir amb seguretat i reparar la incidència. Així, l'afectació "és general al conjunt del municipi". La previsió inicial és completar la reparació a mitja tarda, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat.

Un cop finalitzada la reparació, està previst que el restabliment del servei es faci de manera progressiva. Es preveu que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament aquest dissabte al matí.

Notícies relacionades

L'Ajuntament ha agraït la "comprensió" a la ciutadania i ha explicat que anirà informant puntualment de qualsevol novetat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents