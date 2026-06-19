Una avaria deixa la Bisbal d'Empordà sense subministrament d'aigua
La previsió inicial és que la reparació es pugui completar a mitja tarda i la recuperació seria progressiva
Una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà, segons ha informat l'Ajuntament. El problema s'ha produït a les 4.30 hores, en una canonada del carrer Canigó, a l'altura del carrer Ramon Llull. Inicialment, s'ha intentat mantenir el subministrament mitjançant el 'bypass' existent a la xarxa, però l'avaria s'ha localitzat en un punt per sobre del 'bypass' i això ha obligat a tancar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder intervenir amb seguretat i reparar la incidència. Així, l'afectació "és general al conjunt del municipi". La previsió inicial és completar la reparació a mitja tarda, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat.
Un cop finalitzada la reparació, està previst que el restabliment del servei es faci de manera progressiva. Es preveu que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament aquest dissabte al matí.
L'Ajuntament ha agraït la "comprensió" a la ciutadania i ha explicat que anirà informant puntualment de qualsevol novetat.
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