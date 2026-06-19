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Confinen un nucli de Forallac per un incendi

El foc afecta un camp de rostolls de Canapost i hi treballen 21 dotacions dels Bombers, sis de les quals aèries

Vídeo | Incendi en un camp de rostolls a Forallac

Vídeo | Incendi en un camp de rostolls a Forallac

Redacció

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Forallac

Els 17 habitants de Canapost, a Forallac, estan confinats per un incendi que crema en un camp de rostolls. El foc genera focus secundaris empesos pel vent del sud i hi treballen 21 dotacions dels Bombers, sis de les quals aèries.

L’avís s’ha rebut a les 15.50 hores. El dispositiu està format per efectius terrestres, helicòpters i avions de vigilància i atac. Els Bombers han centrat els primers esforços a atacar la cua de l’incendi per evitar que continuï creixent. Els equips treballen amb extinció en marxa a la cua i al flanc dret, amb el suport de maquinària de la pagesia local. Malgrat l’acció del vent, el foc no avança a una velocitat excessiva i els efectius poden seguir-ne la progressió a peu.

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El flanc esquerre deixa d’avançar

Segons la darrera informació facilitada pels Bombers, el flanc esquerre ja no avança. D’aquesta manera, s’ha descartat que les flames arribin a un habitatge que inicialment podia quedar afectat per la progressió del foc. El confinament s’ha decretat preventivament mentre continuen les tasques d’extinció. Els Bombers mantenen el dispositiu terrestre i aeri per frenar els focus secundaris i impedir que l’incendi ampliï el perímetre.

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Vídeo | Incendi en un camp de rostolls a Forallac

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