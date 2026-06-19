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Descobreixen nou jaciments inèdits a l'Empordà que amplien l'extensió de la ciutat ibèrica d'Ullastret fora muralles

Els arqueòlegs afirmen que l'antic estany era més petit del que es creia perquè hi hauria un barri de fins a 5 hectàrees

La mà d'un arqueòleg en primer pla amb algunes de les troballes i, al fons, el jaciment inèdit de Les Riberes al voltant d'Ullastret :

La mà d'un arqueòleg en primer pla amb algunes de les troballes i, al fons, el jaciment inèdit de Les Riberes al voltant d'Ullastret : / Xavier Pi (ACN)

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Xavier Pi / ACN

Xavier Pi / ACN

Ullastret

Els arqueòlegs han descobert nou jaciments inèdits a cavall del Baix i l'Alt Empordà que per primer cop han permès ampliar l'extensió de la ciutat ibèrica d'Ullastret fora muralles. Els jaciments s'estenen entre l'Edat del ferro i l'època medieval, però de tots ells en destaquen dos. Datats entre els segles VI i III aC, estan situats a tocar d'Ullastret en un sector on fins ara no s'havia trobat ocupació humana. La troballa evidencia l'existència d'un barri fora del recinte fortificat, que podria ocupar fins a 5 hectàrees. De retruc, segons explica l'arqueòleg d'Ullastret Gabriel de Prado, això també canvia la idea del paisatge de la zona que es tenia fins ara, perquè l'antic estany que envoltava la ciutat és més petit del que es creia.

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