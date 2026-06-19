L'Associació Catalana d’Afectades de Fibromiàlgia farà el pregó de la Festa Major de Palamós
L’entitat palamosina, que enguany celebra el seu 25è aniversari, serà l’encarregada d’obrir la programació de la festa del municipi, amb l’acte que tindrà lloc dimarts 23 de juny.
L’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central del Baix Empordà, amb seu a Palamós, serà l’encarregada d’encetar la Festa Major, amb l’acte del pregó, amb motiu de la commemoració enguany del seu 25è aniversari.
La realització del pregó serà el colofó d’un seguit d’actes que l’entitat palamosina ha organitzat durant aquest any. Tindrà lloc el dimarts 23 de juny, a les 20 h, al parc del Convent dels Agustins, i també comptarà amb la participació de la coral El Progrés, que interpretarà diverses peces musicals; de l’Associació Atlètica Palamós, que un any més aproparà la Flama del Canigó; i de la Colla Gegantera i Grallers de Palamós, que oferirà diferents balls.
El pregó donarà inici a la programació festiva del municipi, que s’allargarà fins al 28 de juny, amb els principals actes concentrats entre el 23 i el 26. El programa inclou espectacles familiars, concerts i activitats per a totes les edats, amb cites destacades com les actuacions musicals a la platja Gran, les activitats a l’Arbreda i la cloenda amb el castell de focs artificials a la platja Gran, el 26 de juny a la nit.
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