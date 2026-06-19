Plats i gots de cartó i garrafes per rentar caps: els comerços de la Bisbal s'adapten a la manca d'aigua al municipi
L'Ajuntament preveu reparar la fuita d'aigua i recuperar el servei aquesta tarda
Veïns i comerços de la Bisbal d'Empordà s'han adaptat a fer vida sense aigua després que una fuita hagi afectat una de les canonades principals del municipi aquest divendres al matí. La Maria Roura, propietària del bar Ca la Pilar Domingu, ha simplificat el menú i serveix els àpats amb plats i gots de cartó. A la perruqueria Nuri Styl, la seva responsable, Nuri Carbó, ha comprat garrafes d'aigua i renta el cap de les clientes amb una palangana. Els operaris treballen per reparar l'avaria i l'Ajuntament confia poder restablir el subministrament aquesta tarda. Mentrestant, ha instal·lat una cisterna d'aigua a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu.
L'avaria s'ha detectat aquesta matinada en una de les canonades principals que transporta aigua des del dipòsit municipal fins a la xarxa de distribució de la Bisbal d'Empordà. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, aquesta infraestructura acumula incidències recurrents des de fa anys i és punt sensible de la xarxa d'abastament.
El batlle ha recordat que l'Ajuntament ja havia aprovat a finals de maig el projecte per substituir aquest tram de canonada i que actualment es troba en fase de licitació. També ha detallat que s'havia construït un bypass per minimitzar l'impacte de futures avaries, però que, precisament, la fuita s'ha produït en aquest punt. "És una instal·lació que no ha tingut inversió des de fa més de cinquanta anys i tothom era conscient que s'havia de canviar", ha afirmat.
De fet, l'Ajuntament ha tingut durant anys un conflicte judicial amb l'antiga empresa que gestionava el servei d'aigua al municipi, Sorea (actualment, Agbar). Segons ha detallat l'alcalde, mentre el litigi estava judicialitzat "ni la companyia volia fer inversions ni l'Ajuntament". Amb l'arribada de l'actual equip de govern, però, van tancar aquest conflicte i es van començar a impulsar actuacions necessàries per renovar la xarxa.
Els operaris treballen des de primera hora per localitzar i reparar la fuita. La previsió municipal és que el servei es pugui restablir cap a mitja tarda, tot i que no es descarta que els treballs s'allarguin si apareixen noves incidències durant la intervenció. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat una cisterna perquè els veïns afectats puguin recollir aigua i ha activat els protocols habituals per aquest tipus d'emergències.
Els comerços s'adapten
La manca de subministrament ha obligat els comerços a buscar solucions improvisades per mantenir l'activitat. La Maria Roura, propietària del bar Ca la Pilar Domingu, ha explicat que estan acostumats a conviure amb aquest tipus de situacions. "Tenir un filet d'aigua no és garantia de res", ha assegurat. Per evitar haver de tancar en un divendres de mercat, un dels dies amb més activitat comercial, ha decidit reduir la carta i servir els àpats amb plats i gots d'un sol ús. "No obrir un dia de mercat o un divendres no pot ser perquè perdem molts diners", ha afirmat.
Roura ha explicat que el negoci té garrafes d'aigua de reserva i que han endollat les cafeteres perquè funcionin connectades a aquests dipòsits. "Hem desenvolupat fórmules per no haver de tancar i poder donar el servei amb unes mínimes garanties", ha dit.
"No m'he pogut dutxar ni afaitar"
A la perruqueria Nuri Styl també han optat per alternatives. La seva responsable, Nuri Carbó, renta els cabells a les clientes amb garrafes d'aigua i una palangana. "Potser no és tan higiènic ni rentes tan bé, però es pot fer", ha assegurat. Carbó ha assegurat que, de moment, no s'ha plantejat tancar perquè els serveis habituals es poden continuar oferint.
Entre els veïns, la incidència ha generat resignació però també malestar. Alguns recorden que aquesta zona de la xarxa ja ha registrat diverses avaries en els últims anys. "No m'he pogut dutxar ni afaitar i esperem que al vespre ja n'hi hagi perquè és un problema", ha explicat el veí del municipi, Quim Vencells. "Esperem que ho solucionin com més aviat millor", ha conclòs.
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