Sant Feliu de Guíxols millora la seguretat de la cinglera del turó del port amb una inversió d'un milió d'euros
El projecte és finançat a parts iguals per la Generalitat i per l'Ajuntament
Sílvia Paneque ha anunciat la licitació d'un nou projecte per ampliar el dic exterior del port amb una inversió superior als 5 milions d'euros.
La Generalitat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols executen les obres de protecció de la cinglera del turó del port amb l’objectiu de reduir el risc de despreniments i garantir la seguretat de les persones i dels espais públics de l’entorn. El projecte compta amb un pressupost de 967.000 euros, finançat a parts iguals per les dues administracions, i els treballs inclouen l’estabilització de blocs rocosos, la instal·lació d’una malla metàl·lica de protecció i la millora del camí d’accés a Cala Jonca.
Aquest divendres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat l’estat d’unes obres que es van iniciar a mitjan abril i que es preveu que finalitzin a mitjan setembre de 2026. Fins ara, s’ha dut a terme el sanejament i l’esbrossada d’herbes i matolls de la cinglera. També s’ha iniciat l’estabilització dels blocs rocosos mitjançant 112 punts d’ancoratge estructurals i la instal·lació de la malla metàl·lica de protecció anticorrosiva, que cobrirà uns 7.200 metres quadrats de talussos.
«Són obres importants en termes de seguretat»
Durant la visita, Paneque ha destacat que es tracta d’«unes obres importants en termes de seguretat per a les persones i per al Port, i també de resiliència climàtica». La consellera també ha posat en valor la dificultat tècnica de l’actuació, assegurant que els treballs «impressionen per la seva duresa i per la seva solvència tècnica», i ha remarcat la importància de la col·laboració institucional per donar resposta a les necessitats dels municipis «qui millor coneix les necessitats d'un municipi són els seus ajuntaments, i la nostra voluntat com a Govern és ajudar-los i col·laborar-hi dins de les nostres possibilitats; aquestes obres n'han estat un bon exemple» ha expressat.
A més, també ha anunciat que aquest any sortirà a licitació la redacció del projecte d’obres per ampliar el dic exterior exempt, una infraestructura aïllada i separada del dic d’abric, que comptarà amb un pressupost superior als 5 milions d’euros i serà finançat íntegrament per Ports de la Generalitat.
L’actual dic exempt està format per 20 calaixos de formigó situats en paral·lel al dic d’abric, amb la funció de proporcionar més recer i seguretat a les activitats portuàries davant de temporals extrems i afavorir l’adaptació del port al canvi climàtic. La decisió passa per ampliar aquesta infraestructura amb nous calaixos, que s’ubicaran en el tram que s’estén en direcció a la bocana del port. L’objectiu és evitar els ultrapassaments d’onatge i l’agitació de les aigües interiors, així com oferir una major protecció al conjunt de les activitats portuàries.
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