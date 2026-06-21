Els Voltors celebren tres dècades de festa i cultura popular a la Bisbal d'Empordà
L'associació, que vol continuar creixent amb "noves idees, energies i persones", és una peça clau en la dinamització local del municipi i impulsora de grans projectes com l'Empordà Music Festival
L’associació juvenil i cultural Els Voltors de la Bisbal d'Empordà ha celebrat aquest cap de setmana el seu 30è aniversari, consolidant-se com un dels principals motors de la cultura popular i el teixit associatiu del municipi. Aquest 20 i 21 de juny han organitzat La Festassa, un esdeveniment amb entrada gratuïta per commemorar el seu aniversari.
Des de la seva fundació, Els Voltors han centrat la seva tasca en la gestió d'activitats lúdiques, la promoció de les tradicions locals i la creació d'espais de trobada per als veïns de la Bisbal i de la comarca del Baix Empordà. Al llarg d’aquestes tres dècades, el col·lectiu ha destacat per la seva capacitat de generar sentiment de comunitat amb les diferents propostes i activitats que fan al poble. A més, combinen la dinamització dels espais de l'oci local i tradicional amb apostes culturals d'escala massiva.
La Festassa ha reunit molts veïns i veïnes al llarg del cap de setmana. Dissabte a la tarda es va fer una Trobada de bestiari festiu i popular, i a la nit hi va haver concerts d'Orquestra Di-Versiones, Coalicion Kanalla, Dance Attraction i D'Arandeit. Diumenge serà el torn de Yes de Music i Miquel Abras. Tots els concerts es fan al Tretze15 - Espai Cultural de la Bisbal.
L'Empordà Music Festival: el gran projecte musical
Dins el grapat d'activitats i esdevenients que l’entitat lidera o en què col·labora de forma decisiva, un dels més destacats és l’Empordà Music Festival. Aquest esdeveniment s'ha fet un lloc entre els festivals d'estiu de la zona, cada any aconsegueix atreure milers de persones amb els cartells que reuneixen algunes de les bandes i artistes més potents del panorama musical català.
La celebració d'aquest cap de setmana és el preludi del plat fort de la cinquena edició del festival, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de juliol amb un cartell de gran format que inclou primeres línies del panorama català com La Gossa Sorda, La Fúmiga, Els Pets, Joan Dausà o Nena Daconte. Les entrades per a aquests dies ja estan a la venda a través dels canals oficials amb un preu general de 60 euros per l'entrada de dos dies i per separat són 45 euros el divendres i 50 euros el dissabte. Hi ha descomptes per a menors de 12 anys i també s'ofereix la possibilitat d'adquirir l'entrada amb el Bo Cultura.
"Posa’t ales. Fes-te Voltor/a!"
Coincidint amb la celebració de les tres dècades d'història, els Voltors han mostrat la voluntat de sumar nous membres a l'entitat. Amb el lema "Posa’t ales. Fes-te Voltor/a!", conviden a veïns i veïnes a formar-ne part i continuar expandint el seu radi d'acció. A través del seu post a xarxes socials també han assenyalat la necessitat d'atreure "noves idees, noves energies i noves persones" que aportin continuïtat a la gestió cultural que es lidera des de la vila.
L'entitat busca perfils compromesos amb la cultura popular: "Si t’agrada la festa, la cultura popular, fer poble i compartir experiències que van molt més enllà d’una activitat puntual, els Voltors també podem ser casa teva". Amb aquesta iniciativa de creixement i obertura, l'associació pretén garantir el relleu generacional de les seves estructures i continuar enriquint la vida social de la Bisbal d’Empordà de cara als pròxims anys, partint de la premissa que "els millors moments i les millors nits són les que ens falta viure".
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