Èxit en la primera edició de la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro
La jornada tenia una programació centrada en el món de les bruixes, la natura, l’espiritualitat i les llegendes populars
Èxit de participació a la Fira del Solstici d'aquest diumenge a Santa Cristina d'Aro amb una programació centrada en el món de les bruixes, la natura, l’espiritualitat i les llegendes populars. La jornada va tenir activitats familiars, tallers, xerrades, espectacles i un dinar temàtic a La Pineda de l'Espai Ridaura.
Els actes més destacats del matí van ser el contacontes familiar sobre éssers màgics, la passejada de descoberta de plantes silvestres, el ritual de tambors i cercle de bruixes, i diversos tallers relacionats amb bruixes, ungüents i experiències sensorials. Al migdia es va oferir un dinar silvestre amb plantes oblidades, cereals, llegums i postres elaborades amb productes vinculats a la natura que va aplegar unes 60 persones.
A la tarda, la fira va continuar amb xerrades sobre espiritualitat, druïdesses, patrons familiars i llegendes de la Vall d’Aro, a més de tallers de varetes màgiques, espelmes i aigua lunar. També hi va haver l’espectacle Marro de bruixes i, com a cloenda, l’Akelarre: Història viva de les bruixes de la península i un concert de bols tibetans.
La fira també va comptar amb una trentena de parades temàtiques i una zona de food trucks, fet que va completar una jornada pensada per a tots els públics i amb un fort component lúdic, cultural i de descoberta del patrimoni natural i llegendari.
L'alcalde del municipi, Josep Xifre, en feia una valoració molt positiva i assegurava que havia estat "un èxit total i absolut": "S'havia preparat amb molta il·lusió, i malgrat l'avís de calor, la gent s'hi ha acostat. Ens ha sorprès l'èxit que ha tingut tot i l'onada de calor anunciada". L'alcalde ha assegurat que la previsió és fer-ne una segona edició l'any que ve.
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