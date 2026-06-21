Palamós licita per 1,5 milions la renaturalització de la Platja Gran per completar la transformació litoral
L’actuació eliminarà l’aparcament situat dins el domini públic maritimoterrestre, crearà un ecosistema dunar i ampliarà els accessos de vianants a la platja
L'Ajuntament de Palamós ha licitat per 1.571.225 euros la restauració i millora de l'accessibilitat de la platja Gran de Palamós que completarà la transformació litoral després de la primera fase del passeig del Mar. L’actuació eliminarà l’aparcament situat dins el domini públic maritimoterrestre, crearà un ecosistema dunar i millorarà els accessos de vianants a la platja.
El projecte preveu una actuació integral per adaptar aquest espai als efectes del canvi climàtic, millorar-ne la qualitat paisatgística i ordenar els usos i serveis vinculats a la platja.
L’actuació abasta una superfície de 45.000 metres quadrats i inclou bona part de la platja Gran, des de l’aparcament d’asfalt del port fins a l’altura del carrer Aragó. El projecte exclou la zona de Ports de la Generalitat i l’últim tram de platja més proper al municipi de Calonge i Sant Antoni. Els treballs es plantegen, segons la memòria del projecte, a tota l’amplada de la platja, des del límit de la ribera del mar fins al mur que separa el passeig del Mar del domini públic maritimoterrestre.
Eliminació de l'aparcament actual
Un dels punts principals del projecte és l’eliminació de l’aparcament actual situat a la platja. Aquest espai, amb paviment de sauló, es troba dins el domini públic maritimoterrestre i no és un ús admès per la llei de costes ni pel Reglament general de Costes. A més, la resolució emesa el 30 de juliol del 2024 per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral sobre la reforma del passeig del Mar ja condicionava el vistiplau al projecte a la retirada d’aquest aparcament.
Segons el projecte, el sauló de l’aparcament ha aportat partícules fines a la sorra de la platja, fet que n’ha alterat la composició i l’ha endurit. Per revertir aquesta situació, es preveu extreure els primers 15 centímetres de sorra afectada i traslladar-los a la franja on ara hi ha l’aparcament, un cop retirat el paviment. Aquesta sorra servirà de base per formar la nova topografia dunar.
Ecosistema dunar
Posteriorment, es capgiraran els 40 centímetres següents de sorra de l’àmbit actual de platja per portar a la superfície la sorra més neta i recuperar-ne la qualitat. També es crearà un ecosistema dunar amb vegetació pròpia d’aquests ambients, seguint les recomanacions tècniques incloses al projecte i el disseny proposat per l’Estudi Martí Franch arquitectura del paisatge.
Accés a la platja per a cada carrer
La reforma també preveu millorar de manera substancial l’accessibilitat. El projecte incorpora un accés a la platja per a cada carrer que desemboca transversalment al passeig, fet que permetrà augmentar el nombre d’entrades i superar les limitacions actuals, ja que molts dels accessos existents no estan adaptats a la normativa d’accessibilitat.
Cada accés es resoldrà amb una plataforma de tarima on es concentraran serveis com dutxes, rentapeus i bancs. Des d’aquests punts, i a través de passarel·les, es podrà arribar a altres serveis de temporada, com les guinguetes, l’àrea activa, la caseta de salvament o altres usos que es puguin incorporar en el futur.
Entre els carrers Aragó i Provença, el projecte planteja un espai d’accés més ampli aprofitant el canvi de secció del passeig i la plaça oberta al mar prevista en la reforma del passeig del Mar. Aquest punt es concep com un espai d’activitat i lleure vinculat directament a la platja.
La intervenció inclou també la retirada dels serveis i instal·lacions existents a l’àmbit de la platja, com l’enllumenat de l’aparcament, les clavegueres d’impulsió d’aigües residuals i les canonades d’aigua potable. Els nous serveis seran desmuntables i discorreran des de l’espai urbà fins als punts de connexió de les instal·lacions de temporada.
Les passarel·les d’accés seran elements de temporada, amb lames enrotllables. Les plataformes, en canvi, seran desmuntables, però fixes i requeriran concessió per ocupació del domini públic.
Amb aquesta actuació, Palamós busca renaturalitzar la platja Gran, millorar-ne els serveis i reforçar-ne l’adaptació a un escenari de pujada del nivell del mar, sota criteris de turisme sostenible i de millora de l’espai públic litoral.
El novembre del 2024 es van iniciar la reforma del passeig del Mar, una rehabilitació integral del tram comprès entre els carrers d'Aragó i de Carmel. Ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros.
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