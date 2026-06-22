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La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar

La nova direcció també ha incorporat una cantadeta infantil el divendres 3 de juliol amb alumnes de primària

La cantada d'havaneres de Palafrugell a la passada edició.

La cantada d'havaneres de Palafrugell a la passada edició. / DdG

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Redacció

ACN

Palafrugell

La 59a edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell incorporarà una nova proposta per acostar aquest gènere musical a les generacions més joves. Es tracta d’una cantadeta d’havaneres en format concert que tindrà lloc el divendres 3 de juliol a les 20.00 h al passeig del Canadell.

L’activitat reunirà alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà amb l’objectiu de fomentar la transmissió intergeneracional de l’havanera i reforçar el seu vincle amb l’àmbit educatiu. Aquesta iniciativa s’emmarca en la nova etapa de la Cantada, que aquest any compta amb Meritxell Pastor Ribas com a directora artística.

Torna 'El meu avi'

Calella de Palafrugell recupera 'El meu avi' a la Cantada d'Havaneres del 2026, després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja de Port Bo de la localitat baix-empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit. Segons ha assenyalat Pastor a l'ACN, 'El meu avi' estarà inclosa en l'apartat de cant comú previst en el programa de la Cantada d'Havaneres.

Activitats paral·leles

La nova direcció aposta per ampliar les activitats paral·leles i donar més presència a l’havanera més enllà del concert principal de dissabte. Aquesta línia de treball vol posar en valor la dimensió cultural, social i pedagògica del gènere, tot facilitant la participació activa d’infants i joves.

El concert oferirà un recorregut per algunes de les havaneres més emblemàtiques del patrimoni musical català, amb peces que evoquen històries de mar, records i enyorances. Les veus dels alumnes seran les protagonistes d’una proposta que busca enfortir el vincle entre escola i tradició.

Hi participaran alumnes de les escoles Barceló i Matas, Pi Verd i Vedruna de Palafrugell, així com de l’escola L’Olivar Vell d’Esclanyà (Begur). L’acompanyament musical anirà a càrrec del guitarrista Jan Frigola, mentre que la direcció serà de la mestra i impulsora del projecte, Bet Mestre.

L’activitat compta amb el suport de la Fundació Ernest Morató i de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell. La Fundació té un paper destacat en la preservació i difusió de l’havanera, contribuint a connectar el treball educatiu amb una tradició musical arrelada al territori.

La cantadeta se celebrarà la vigília de la Cantada d’Havaneres, prevista per al dissabte 4 de juliol a les 22.15 h a la platja del Port Bo, amb les actuacions dels grups Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau.

Notícies relacionades

El cap de setmana dedicat a l’havanera començarà el mateix divendres a les 18.00 h amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les havaneres, de Pol Álvaro, al local de l’Associació de Veïns i Amics de Calella. La programació es tancarà diumenge 5 de juliol amb el concert d’Els Amics de les Arts a la platja del Port Bo, dins el festival ÍTACA 2026.

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