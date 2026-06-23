Un conductor perd el control i acaba encastat a la rotonda de la «bola del Fòrum» de Calonge
L’accident no va provocar ferits
Un conductor va acabar dilluns a la tarda amb el cotxe damunt la rotonda de la coneguda com a «bola del Fòrum» de Calonge, situada a la sortida de la C-31 que dona accés al municipi. L’accident va tenir lloc cap a quarts de quatre de la tarda i va obligar a mobilitzar els serveis d’emergències.
El vehicle va quedar al mig de la rotonda de Calonge i encastat contra la bota de vi que hi ha instal·lada, a tocar de l’element vinculat al Fòrum de les Cultures de Barcelona.
La Policia Local de Calonge i Sant Antoni es va fer càrrec de l’accident. Tot i l’aparatositat del sinistre, no hi va haver ferits. Els agents també van comprovar que el conductor va donar negatiu a les proves d’alcohol i drogues.
Segons confirmen fonts municipals, la principal hipòtesi és que el conductor hauria patit una distracció i, possiblement, s’hauria quedat adormit al volant abans d’acabar enfilant-se a la rotonda.
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