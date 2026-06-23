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Un conductor perd el control i acaba encastat a la rotonda de la «bola del Fòrum» de Calonge

L’accident no va provocar ferits

El vehicle accidentat al cim de la rotonda del Calonge.

El vehicle accidentat al cim de la rotonda del Calonge. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Calonge

Un conductor va acabar dilluns a la tarda amb el cotxe damunt la rotonda de la coneguda com a «bola del Fòrum» de Calonge, situada a la sortida de la C-31 que dona accés al municipi. L’accident va tenir lloc cap a quarts de quatre de la tarda i va obligar a mobilitzar els serveis d’emergències.

El vehicle va quedar al mig de la rotonda de Calonge i encastat contra la bota de vi que hi ha instal·lada, a tocar de l’element vinculat al Fòrum de les Cultures de Barcelona.

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni es va fer càrrec de l’accident. Tot i l’aparatositat del sinistre, no hi va haver ferits. Els agents també van comprovar que el conductor va donar negatiu a les proves d’alcohol i drogues.

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Segons confirmen fonts municipals, la principal hipòtesi és que el conductor hauria patit una distracció i, possiblement, s’hauria quedat adormit al volant abans d’acabar enfilant-se a la rotonda.

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