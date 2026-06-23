Un cotxe desfrenat s’encasta contra el portal d’una casa a Albons
Els Bombers han balisat la zona després que el vehicle causés danys al portal i al garatge, però no hi ha hagut ferits
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Migdia accidentat a Albons. Un cotxe desfrenat ha acabat encastat aquest dimarts al migdia contra el portal d’un habitatge i ha provocat danys materials a la finca.
Segons han informat els Bombers, el vehicle ha impactat contra el portal d’una casa del carrer de l’Oli i ha causat desperfectes tant al portal com al garatge. L’avís s’ha rebut cap a les dues de la tarda.
Els efectius desplaçats han balisat la zona afectada per seguretat. Tot i l’ensurt i l’aparatositat de l’incident, ningú ha resultat ferit.
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