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Un cotxe desfrenat s’encasta contra el portal d’una casa a Albons

Els Bombers han balisat la zona després que el vehicle causés danys al portal i al garatge, però no hi ha hagut ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Albons

Migdia accidentat a Albons. Un cotxe desfrenat ha acabat encastat aquest dimarts al migdia contra el portal d’un habitatge i ha provocat danys materials a la finca.

Segons han informat els Bombers, el vehicle ha impactat contra el portal d’una casa del carrer de l’Oli i ha causat desperfectes tant al portal com al garatge. L’avís s’ha rebut cap a les dues de la tarda.

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Els efectius desplaçats han balisat la zona afectada per seguretat. Tot i l’ensurt i l’aparatositat de l’incident, ningú ha resultat ferit.

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