Territori reforça la línia de bus exprés que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit a partir de l’1 de juliol
S’incrementa l’oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus exprés e2 que enllaça Girona, Torroella i l’Estartit. En concret, s’incrementa l’oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l’any. En sentit Girona, s’afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i abans de les 9. Fins a les 17.15?h hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 14.00 h, 14.30 h i 15.15 h. Es tracta d’un corredor “essencial” per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Aquesta ampliació forma part del segon Pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMPSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
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