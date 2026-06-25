Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
Tot i que no solen acostar-se tant al litoral, els experts expliquen que és habitual veure'n a la Costa Brava
Els passatgers d'una barca turística han albirat tres exemplars de balena rorqual a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes, al Baix Empordà. El moment es va produir aquest dimarts pels volts del migdia quan els passatgers de la barca 'Núria' van detectar els animals, mentre nedaven per aquesta zona de la Costa Brava. Malgrat que no és molt habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n puguin veure de pas per la Costa Brava, especialment durant els mesos d'abril, maig i juny. El rorqual comú és un cetaci considerat com el segon mamífer més gran del món, només superat per la balena blava.
Habitualment, l'allargada d'aquests animals està al voltant dels 20 metres, si bé l'exemplar més gran documentat fins ara fa 27 metres. El seu pes està al voltant de les 90 tones i les femelles solen ser més grans que els mascles.
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