Investiguen a Palamós una estafa d'uns 12.000 euros a una octogenària amb una falsa loteria
Els Mossos descarten la denúncia inicial per robatori violent i situen el cas en l'engany del “tocomocho”
Els Mossos d’Esquadra investiguen a Palamós una estafa de 12.000 euros a una octogenària a través del mètode del “tocomocho”, un engany clàssic vinculat a una falsa loteria. El cas havia arribat inicialment a la policia com una denúncia per robatori violent, però la investigació ha acabat descartant aquesta via i situa els fets en l’àmbit d’una estafa, segons confirmen des del cos de seguretat.
Els fets van passar el 3 de juny, quan un home hauria fet creure a la víctima que li havia tocat la loteria i li hauria proposat un tracte: si ella li entregava una quantitat de diners, ell n’hi donaria més, segons fonts coneixedores del cas. L’operació, però, no s’hauria acabat materialitzant en els termes promesos i l’home hauria aconseguit marxar amb els diners que la dona havia retirat del banc aquell mateix dia. De moment, el cas continua obert i no n’han transcendit més detalls.
La Unitat d’Investigació dels Mossos de la comissaria de la Bisbal d’Empordà ha lliurat aquest dijous les diligències inicials al jutjat que conclouen que és una estafa i manté oberta la investigació per intentar identificar i localitzar l’autor o autors de l’estafa. De moment, no hi ha detinguts.
El conegut com a “tocomocho” és una modalitat d’estafa en què l’autor fa creure a la víctima que disposa d’un bitllet de loteria premiat o d’una quantitat de diners pendent de cobrar, però que no pot fer-ho per algun motiu. A partir d’aquí, li ofereix compartir el suposat premi a canvi que abans li entregui una quantitat de diners. La víctima acaba donant l’efectiu amb la promesa de rebre’n més, però el premi no existeix.
Ressò a les xarxes socials
La primera versió del cas també va circular a les xarxes socials. Una usuària que s’identificava com a filla de la víctima va explicar que la dona havia estat amenaçada perquè entregués joies i diners, i que després l’haurien portat fins a una oficina bancària de Palamós per retirar efectiu. La mateixa usuària qüestionava l’actuació de l’entitat bancària i reclamava més protocols per protegir persones vulnerables.
La investigació policial, però, descarta que els fets responguin a un robatori violent i ho consideren un cas d'estafa.
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