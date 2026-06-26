El Govern diu que la reparació "en temps rècord" de la depuradora de Palamós no atura el projecte de fer-ne una de nova
La instal·lació està a ple funcionament des de mitjans de juny i és la que dona servei a més persones del Baix Empordà
El Govern diu que la reparació que s'ha fet de la depuradora de Palamós i que s'ha completat en "temps rècord" no atura el projecte per fer-ne una de nova. La instal·lació va quedar molt malmesa el 21 de gener pels efectes del temporal Harry i es van inundar bona part de les instal·lacions. Després d'un treball "d'urgència" s'ha aconseguit tornar a posar en funcionament una depuradora que és la que dona servei a més persones de tota la comarca, ja que abasta els municipis, de Palamós, Vall-llobrega, Calonge, Palafrugell i Mont-ras. Després dels treballs de reparació -que han costat 3,5 milions d'euros- la depouradora torna a estar "a ple funcionament" des del 12 de juny, un mes abans del previst.
Cinc mesos després de les inundacions del temporal Harry que van deixar inservibles les instal·lacions de la depuradora de Palamós, l'equipament torna a funcionar a ple rendiment. Ho fa gràcies a la inversió de 3,5 milions que s'ha dut a terme i just "en un moment clau de l'any" com és la temporada d'estiu. De fet, aquesta era una de les principals preocupacions dels municipis als quals dona servei, especialment Palamós i Palafrugell, que veuen multiplicat el nombre d'habitants per la temporada d'estiu.
Les obres, però, han acabat abans del previst i des de la Diputació de Girona destaquen "el gran esforç" que s'ha fet, entre empreses i institucions per deixar llesta la depuradora. Ara bé, el president de l'ens, Miquel Noguer, ha deixat clar que segueixen treballant per una nova depuradora a Palamós que incorpori també el cicle terciari, o sigui, que pugui regenerar aigua.
En aquest sentit, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que aquesta és una de les preocupacions del Govern. Paneque assenyala que la intenció és que la nova instal·lació, de la qual tot just s'està discutint la ubicació, no expulsarà totes les aigües residuals a través de l'emissari submarí, sinó que es regeneraran.
"La futura depuradora ha de donar un servei millor i el que volem és que aquesta aigua prepotable la retornem perquè pugui tenir usos en el reg o urbans, per exemple. Per tant, a la nova depuradora, aquest terciari també hi ha de ser", ha remarcat.
Paneque recorda que el Govern està preparant el país per escenaris en els quals es pugui està parlant d'inundacions i sequeres al mateix temps. Una situació que, diu, es van trobar a l'inici de la legislatura a la zona de l'Ebre.
Per la seva banda, Noguer ha destacat la importància que ha de tenir la nova depuradora i ara mateix s'està debatent quina és la millor ubicació, atès que l'actual depuradora es troba en una zona inundable i enfonsada. Segons han explicat fonts coneixedores a l'ACN, les diferents alternatives es troben properes entre elles.
La dessaladora de la Costa Brava
Paneque també ha explicat que, en un segon termini, la gran obra que es planteja en matèria de tractament de l'aigua a les comarques gironines és la dessaladora de la meitat nord de la Costa Brava, que entra en el quart cicle de planificació de l'aigua que és en el qual el Govern està treballant actualment.
La consellera, però, ha deixat clar que, a banda de tirar endavant la dessaladora de la Costa Brava, també seguiran treballant en les millores d'altres depuradores perquè incorporin tractament terciari i així aprofitar aigua i no gastar recursos.
"A les comarques gironines i a l'Empordà en concret, el problema que tenim és que si no plou un any concret, entrem en problemes. Aleshores, necessitem un recurs no convencional per suplementar", ha conclòs.
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