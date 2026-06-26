L'escultura de Carles Sentís torna restaurada al mirador dels Tres Pins de Calella
La peça, feta en acer corten i formada per llibres apilats, homenatja el periodista i escriptor, molt vinculat a Calella de Palafrugell
L’escultura del mirador de Carles Sentís ja torna a lluir al seu emplaçament habitual, al mirador dels Tres Pins de Calella de Palafrugell, després dels treballs de restauració que s’hi han dut a terme. La peça, situada en un punt privilegiat amb vistes sobre el Canadell i els Canyissos, havia estat retirada temporalment el mes de febrer pel seu estat de deteriorament.
La intervenció, impulsada per la família Sentís, ha permès renovar pràcticament tota l’escultura i reinstal·lar-la al mirador, situat sota els Tres Pins, al final del passeig de la Torre. Des d’aquest indret es pot contemplar un dels paisatges més característics de Calella de Palafrugell: la platja del Canadell i la zona dels Canyissos, coneguda popularment per molts palafrugellencs com la Guitarra.
L’escultura homenatja Carles Sentís Anfruns, periodista i escriptor que va mantenir un fort vincle amb Calella de Palafrugell, on passava llargues temporades. La peça va ser realitzada pel seu net i consisteix en un monòlit d’acer corten format per un conjunt de llibres apilats, en referència a l’obra publicada de Sentís al llarg de la seva trajectòria.
L’obra té cent centímetres d’alçada, una mida simbòlica en record dels cent anys que va viure el periodista i escriptor. El text incorporat a l’escultura fa referència a Cypsela, un indret citat a l’Ora Marítima del poeta llatí Rufus Festus Avienus. Sentís hi evocava la possibilitat que aquest paratge del litoral de Calella formés part d’aquell lloc descrit per la seva bellesa.
Amb la restauració, el mirador recupera un element patrimonial i simbòlic vinculat tant a la figura de Sentís com al paisatge literari i sentimental de Calella de Palafrugell.
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