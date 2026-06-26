El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols reobre després de vuit mesos d'obres
L’antic Hospital es consolida com a seu principal de l’equipament, amb nous espais, millores d’accessibilitat i una inversió de 445.000 euros
El Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols tornarà a obrir les portes aquest dissabte 27 de juny a l’edifici de l’antic Hospital, després de vuit mesos d’obres de modernització i adequació de les instal·lacions. L’acte de reobertura es farà a les sis de la tarda, serà obert a la ciutadania, amb entrada lliure, i inclourà una jornada de portes obertes.
Amb aquesta actuació, l’antic Hospital es consolida oficialment com la seu principal del Museu d’Història i com el punt central de l’activitat museística de la ciutat, així com de sortida d’itineraris patrimonials. Des d’aquest espai, l’equipament desplegarà les seves funcions de recerca, protecció i difusió del patrimoni cultural guixolenc.
Les obres, impulsades per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, s’han dut a terme durant els darrers vuit mesos amb l’objectiu que l’edifici pugui ser reconegut com a seu principal del museu al Registre de Museus de Catalunya.
Una inversió de 445.000 euros
Els treballs han suposat una inversió de 445.000 euros i formen part d’una nova fase del procés de rehabilitació i adequació de l’edifici, després d’actuacions anteriors centrades en les cobertes, l’ascensor i les sales d’exposicions. En aquesta ocasió, les obres s’han centrat sobretot en la millora de les instal·lacions, la sostenibilitat, la seguretat i l’accessibilitat.
Les actuacions han seguit les directrius del pla director i l’avantprojecte redactats per Varis Arquitectes, i han comptat amb subvencions del Departament de Cultura, en la línia d’ajuts per a obres i equipaments de museus, i de la Diputació de Girona, a través del Pla de monuments.
Tot i que una part de les millores no seran visibles per al visitant, el consistori destaca que són essencials per garantir un ús públic segur de l’edifici, la conservació de les col·leccions i un funcionament més sostenible de l’equipament.
Més accessibilitat i una nova aula-taller
Les parts actives de l’edifici, situades a la planta baixa i a la primera planta, disposen ara de nous serveis, rampes i franges podotàctils, entre altres elements, que permeten considerar aquests espais com a totalment accessibles. També s’ha creat un nou espai d’atenció al públic i s’ha implantat un sistema tecnològic integral per a la venda d’entrades i la gestió d’activitats i espais.
Aquesta darrera actuació s’ha finançat en el marc del projecte Sant Feliu de Guíxols – La Costa Brava Creativa, cofinançat amb fons Next Generation EU dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions.
Una de les novetats més destacades és la creació del Laboratori, una nova sala-taller situada amb accés des del jardí i el pati porticat. L’espai està pensat per acollir activitats en grup, propostes familiars i actes de petit format. La seva posada en marxa coincidirà amb la reformulació del programa educatiu del museu, que s’ha revisat durant els darrers dos anys amb la participació d’experts externs, educadors i tècnics de l’equipament.
Un edifici amb segles d’història
L’antic Hospital és un dels edificis patrimonials més rellevants de Sant Feliu de Guíxols. Situat en ple centre de la ciutat, té antecedents documentats del segle XVI, tot i que l’aspecte actual respon majoritàriament a la gran adequació feta entre els anys 1917 i 1922 per l’arquitecte Joan Bordàs i Salellas, una de les figures destacades del noucentisme i responsable, com a arquitecte municipal, d’una part important de la fesomia urbana contemporània de Sant Feliu.
L’edifici va mantenir l’ús sanitari i d’assistència social fins a finals del segle XX, abans de convertir-se en equipament museístic. Encara avui conserva elements de gran valor arquitectònic i patrimonial, com paviments, ceràmiques, vidrieres, galeries, el pati-jardí i altres espais que mantenen la memòria del seu ús històric.
El vincle amb la història sanitària de la ciutat també dona una projecció especial a l’Espai del Metge i la Salut Rural, una de les col·leccions específiques del museu guixolenc i considerada un espai singular a Catalunya i a l’Estat. El museu preveu reforçar-ne el potencial en relació amb les activitats de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat de Girona.
Per al municipi, l’antic Hospital és també un espai de memòria col·lectiva. Des de la primera menció documentada vinculada a la donació de Blanca de Mordenyac l’any 1305, la població ha mantingut una relació estreta amb aquest edifici, que durant segles va estar associat a la cura, l’assistència i la filantropia local. Encara avui s’hi conserven plaques d’agraïment a les aportacions rebudes al llarg del temps.
Amb la reobertura, l'Ajutament remarca que Sant Feliu de Guíxols recupera un edifici clau del seu patrimoni i reforça el paper del Museu d’Història com a espai de divulgació, conservació i activitat cultural al centre de la ciutat.
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