La reobertura "frustrada" de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu encén el sector turístic
Empreses i Ajuntament qüestionen el nou tancament, mentre els Agents Rurals eviten valorar el cas perquè està judicialitzat
La via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, torna a estar envoltada de polèmica. Després de mesos de tancament per protegir la nidificació del corb marí emplomallat, la instal·lació va reobrir dissabte passat, però l’endemà els Agents Rurals van tornar a impedir-hi l’accés. La decisió ha encès empreses d’aventura, restauradors i establiments vinculats al turisme actiu, i també ha provocat la resposta de l’Ajuntament, que qüestiona el manteniment de la restricció.
El sector turístic critica que la via ferrada hagi estat tancada durant mesos i asseguren que feia setmanes que s’havia comprovat que no hi havia cap niu actiu ni cap exemplar que justifiqués mantenir la restricció. Segons sostenen, els polls nascuts ja havien volat i, per tant, no hi havia afectació directa sobre la fauna.
Els afectats expliquen que van fer arribar informes a l’administració competent per documentar aquesta situació i reclamar la reobertura de la via ferrada de la Cala del Molí. També lamenten que, malgrat haver intentat contactar repetidament amb els responsables de la mesura, no van rebre cap resposta clara sobre els motius del tancament ni sobre el calendari previst per autoritzar de nou l’activitat.
La situació es va tensar diumenge, quan, segons el sector, els Agents Rurals van comparèixer a la zona i van tornar a tancar l’accés a la via ferrada sense donar explicacions als usuaris i empreses que hi volien accedir. Els afectats afirmen que, posteriorment, se’ls va indicar que el permís oficial encara no es podia donar perquè s’estaven fent diligències relacionades amb possibles actuacions per impedir la nidificació del corb marí emplomallat, una espècie protegida vinculada al litoral rocallós de la Costa Brava.
Separar la investigació de la reobertura
Per al sector, però, hi ha dues qüestions que s’han de separar. D’una banda, la investigació sobre la possible alteració d’un espai de nidificació d’una espècie protegida. De l’altra, la reobertura de la instal·lació un cop, segons defensen, ja no hi ha cap niu actiu a la zona.
Els empresaris consideren que mantenir tancada la via ferrada els perjudica greument i alerten que la clausura prolongada ha tingut impacte en reserves, activitat turística i ingressos de diferents negocis de Sant Feliu de Guíxols. En l’escrit que han fet arribar, qualifiquen la situació d’«abús flagrant d’autoritat» i no descarten emprendre accions legals si no es resol. També reclamen una reunió urgent per abordar el conflicte.
L’alcalde critica un «excés de zel»
Davant les crítiques del sector, l’alcalde Carles Motas de Sant Feliu de Guíxols també ha qüestionat el nou tancament de la via ferrada. En una entrevista aquest dijous a Ràdio Sant Feliu, s’ha mostrat «molt decebut» amb la situació i ha explicat que l’Ajuntament havia estat treballant per poder reobrir la instal·lació. Segons ha detallat, divendres es va condicionar l’espai, dissabte va estar obert i diumenge es va tornar a clausurar.
«Crec que s’actua amb un excés de zel», ha afirmat l’alcalde, que també ha posat en dubte que el tancament actual tingui «un fonament jurídic correcte». El batlle ha recordat que la via ferrada es va tancar per Setmana Santa perquè hi havia nidificació del corb marí, una circumstància prevista en les condicions de la concessió. Ara bé, defensa que aquest període ja ha acabat.
Segons l’alcalde, la nidificació del corb marí acaba a finals de maig i, un cop ja no hi ha ous ni polls a la zona, la instal·lació hauria de poder tornar a obrir. «Ara no nidifica, ara no té polls, ara no hi ha ous. Aquesta activitat ha d’estar oberta», ha defensat durant l’entrevista.
El batlle ha qualificat el tancament actual d’«artificial» i ha considerat que les directrius tècniques que el mantenen no estarien basades en la nidificació de l’au. Segons ha dit, el consistori entén que hi pot haver «un interès que va més enllà de la protecció del medi» i que respondria al rebuig d’algú a l’activitat humana o comercial en aquest espai.
L’Ajuntament defensa que la Cala del Molí ha de poder compatibilitzar la preservació del medi natural amb l’activitat econòmica que generen les empreses de turisme actiu. En aquest sentit, l’alcalde ha admès que es poden estudiar mesures de regulació, com ara limitar l’accés amb "un sistema de números clausus" per evitar una pressió excessiva sobre l’espai.
El que el consistori rebutja és mantenir el tancament durant l’estiu sense una justificació clara. L’alcalde ha assegurat que ha mantingut converses amb responsables del Departament de Territori i ha reclamat que s’accelerin. «No podem estar pendents d’una decisió que ens arribi a final d’estiu, perquè la temporada haurà passat», ha advertit. Segons ha remarcat, la decisió s’hauria de prendre «d’una manera immediata».
La proposta municipal passa per fixar de manera clara els períodes de tancament vinculats a la nidificació. L’alcalde ha plantejat que, si cal, es determini que la via estigui tancada de desembre a maig per protegir les aus, però que pugui funcionar fora d’aquest període. També ha recordat que fins ara només s’havia restringit el segon tram, mentre que el primer havia estat obert perquè, segons ha apuntat, no hi havia problemes de nidificació en aquell sector.
Els Agents Rurals: el cas està judicialitzat
Consultats per aquest diari, els Agents Rurals han evitat fer valoracions sobre el fons del cas. Fonts del cos indiquen que es tracta d’un «assumpte judicialitzat» i que, per aquest motiu, no és possible efectuar valoracions ni facilitar més informació en aquest moment.
Sobre fins quan es mantindrà tancada la via ferrada de la Cala del Molí, el cos assenyala que aquesta decisió no depèn dels Agents Rurals, sinó de Territori. Aquest matís és un dels punts que el sector qüestiona, ja que els afectats reclamen saber quin organisme ha de donar llum verda a la reobertura i en quin termini es pot resoldre la situació.
El conflicte ve de lluny. El passat abril, empresaris d’aventura, comerciants i restauradors ja van reclamar la reobertura del primer tram de la via ferrada de la Cala del Molí. Aleshores, defensaven que aquest sector no tenia nius actius i avisaven de les pèrdues provocades pel tancament. Per contra, els Agents Rurals recordaven que no eren ells qui decidien si la infraestructura s’havia d’obrir o no, i que qualsevol possible reobertura havia de comptar amb l’aval de l’Oficina Territorial Ambiental de Girona, l’òrgan tècnic de la Generalitat en matèria ambiental.
La polèmica també s’emmarca en la investigació oberta per la col·locació intencionada de pedres fixades amb ciment i altres elements a la paret de la via ferrada, uns fets que, segons va informar el cos, haurien pogut afectar la nidificació del corb marí emplomallat. Ara, el sector i l’Ajuntament reclamen separar aquesta investigació de la decisió sobre l’obertura de la instal·lació durant els mesos en què, segons defensen, ja no hi ha nidificació activa.
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