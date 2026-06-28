Més d’un centenar de membres de colles geganteres desfilen a l’Estartit
La trobada de Gegants de Mar reivindica la figura de Sant Pere com a patró dels pescadors, la rellevància de la vida marinera i la cultura catalana
Els carrers de l'Estartit s'han tornat a omplir d'olor de mar, música de gralles i tradició amb la celebració de la Segona Trobada Nacional de Gegants de Mar. L'esdeveniment va néixer el juliol de 2025 a partir d'una il·lusió personal d'un dels membres de la colla gegantera de l'Estartit i ara ja sembla que la trobada ha arribat per quedar-s'hi.
Lluís Xicôira és el responsable que tot això funcioni i ho fa amb una passió pel món mariner que li han transmès des de ben petit. Xicôira ha explicat que antigament, fa uns 150 o 200 anys, els mariners es coneixien tots entre ells: "Era més fàcil que es coneguessin un mariner de Calella amb un de la Ràpita que no pas amb un pagès de la zona". Ha destacat que per culpa de l'auge del turisme i la pesca massiva ha fet debilitar cada vegada més el món dels mariners catalans. "Com que mariners de carn i ossos ja quasi no en queden, que s'agermanin figures simbòliques". És aquest un dels motius que fa que neixi aquesta trobada.
Xicôira ha posat sobre la taula també el vessant més reivindicatiu de l'esdeveniment: "També és una protesta per reivindicar a Sant Pere com a patró dels pescadors". El geganter explica que molta gent associa la Verge del Carme amb els pescadors, però que "realment és la patrona de l'Armada Espanyola i dels homes i dones del mar; es tracta d'una imposició de símbols espanyolistes i franquistes que no ens representen", ha assegurat. Finalment, una altra reivindicació que s'amaga darrere la Trobada Nacional de Gegants de Mar és la singularitat de la cultura i tradició catalanes: "Lluito per recordar als turistes que aquí no som de sevillanes ni toros, sinó que som de sardanes, castells i gegants".
La jornada vinculada al món de la pesca, del litoral català i de la cultura gegantera, ha començat oficialment a les 17:00 h amb la plantada de gegants a la plaça de la Llevantina. Veïns i visitants s'han acostat a la plaça per admirar de prop els detalls de les figures convidades. Enguany, els amfitrions locals, la Colla Gegantera Xiscu i Remei de l'Estartit, han rebut sis colles arribades de punts clau de la costa i l'interior amb forta tradició, com la Colla gegantera El Drac d'Or, de l'Hospitalet de Llobregat, la de la Vall de Camprodon, la d'Arenys de Mar, la de l'Escala i finalment, la colla gegantera de Roses. La de Salou havia d'anar-hi també, però finalment no hi ha assistit. Són 20 les colles de Catalunya que tenen dret a formar part d'aquesta trobada, ja que tenen figures que representen mariners, pescadors o bé éssers marins.
A les 17:30 h ha arrencat la cercavila sota un ambient assolellat i força calorós. El seguici ha ofert una imatge màgica desfilant pel Passeig Marítim fins a arribar al Moll i la rodona de la torre. Després d'un merescut descans davant la platja per recuperar forces, portadors i músics s'han fet una fotografia grupal a l'Espai Medes i, seguidament, han reprès la marxa per enfilar el camí de tornada cap a la plaça de la Llevantina, des d'on han sortit.
Un dels moments més esperats ha arribat a partir de les 18:30 h amb la presentació oficial de cadascuna de les colles. El públic i els més de 120 membres de colles geganteres han pogut gaudir de les ballades individuals de cada colla. La trobada ha acabat com calia esperar: amb una ballada final de germanor conjunta que ha acomiadat l'acte fins a l'any vinent, deixant ben alt l'orgull de la cultura popular marinera. Ara bé, Lluís Xicôira no ha pogut evitar mostrar preocupació per la decadència del moviment geganter: "S'està apagant, cada any plega una colla...".
Xicôira ha confirmat que la Trobada Nacional de Gegants de Mar es continuarà fent. L'any vinent serà Calella de Palafrugell l'amfitrió i, si no hi ha canvis, el 2028 serà el torn de Caldes d'Estrac. El que queda clar és que sempre se celebrarà el 29 de juny, o el diumenge més proper a aquest, ja que és Sant Pere, patró dels pescadors. I per extensió, patró de les figures simbòliques que s'hi relacionen, com la vintena que hi ha arreu de Catalunya.
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