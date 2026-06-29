La Bisbal en Moviment inicia una campanya per ampliar el CAP a l'emplaçament actual
El col·lectiu denuncia que l'actual govern municipal estudia un trasllat injustificat i ineficient del CAP, perdent 500.000 euros en expropiacions.
La Bisbal en Moviment, la nova denominació de l'espai polític que fins ara es presentava com La Bisbal en Comú, ha anunciat que concorrerà a les pròximes eleccions municipals i ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar que l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) es faci als terrenys ja disponibles al costat de l'actual equipament.
La plataforma defensa que el municipi necessita des de fa anys un CAP més gran i millor dimensionat per donar resposta a les necessitats assistencials de la població. En aquest sentit, recorda que l'Ajuntament va expropiar en el seu moment les finques annexes al centre sanitari per un import proper als 500.000 euros amb l'objectiu de facilitar-ne l'ampliació.
Segons denuncia La Bisbal en Moviment, l'actual govern municipal estudia ara traslladar el CAP a un altre sector del municipi, una opció que el col·lectiu considera "injustificada, econòmicament ineficient i perjudicial per a l'accessibilitat del servei".
"Si ja existeix sòl disponible i preparat per ampliar l'actual CAP, no té cap sentit abandonar aquesta inversió i començar de zero", assenyala la plataforma.
El portaveu de La Bisbal en Moviment i candidat a l'alcaldia, Bilal Bensahid, assegura que "no estem parlant només d'una decisió urbanística; estem parlant de sentit comú i de respecte pels diners públics. No podem permetre que es malbaratin prop de 500.000 euros ja invertits per començar de zero".
Defensa de l'accessibilitat
La plataforma considera que el trasllat del CAP comportaria no només la pèrdua de la inversió ja realitzada en les expropiacions, sinó també la necessitat d'urbanitzar nous terrenys i, eventualment, afrontar noves expropiacions, amb el consegüent increment de la despesa pública.
A més de l'impacte econòmic, La Bisbal en Moviment sosté que mantenir el centre sanitari a l'emplaçament actual és la millor opció per garantir l'accessibilitat al servei.
"L'actual CAP està situat en un punt cèntric i accessible, fet que facilita que moltes persones hi puguin arribar a peu, especialment gent gran, famílies i persones amb mobilitat reduïda", remarquen.
En aquest sentit, Bensahid afirma que "traslladar el CAP fora del centre seria posar barreres a moltes persones que avui hi poden accedir fàcilment caminant. La sanitat pública ha de ser accessible, propera i pensada per a tothom".
Amb la campanya de recollida de signatures, La Bisbal en Moviment fa una crida a la ciutadania perquè doni suport a la reivindicació i exigeixi que l'ampliació del CAP es dugui a terme als terrenys ja disponibles al costat de l'actual equipament, una opció que el col·lectiu considera més eficient, sostenible i respectuosa amb els recursos públics.
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