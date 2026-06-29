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Els Mossos investiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós

Dos joves van entrar a l’habitació on hi havia dues menors i s'hi hauria produït l'agressió sexual

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra / DdG

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Redacció

Redacció

Palamós

Els Mossos d’Esquadra investiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els fets, avançats per El País, van tenir lloc el 27 de juny, cap a les sis de la matinada, en unes instal·lacions on se celebraven unes colònies d’estiu.

dues menors eren a l’habitació quan dos joves hi van entrar i es va produir l'agressió sexual, segons confirmen a Diari de Girona des del cos policial. Un d’ells hauria fet tocaments a una de les noies per sobre de la roba.

L’altra menor va ajudar la víctima en assabentar-se de la presència dels nois i va començar a cridar, fet que va provocar que els dos joves marxessin de l’habitació. Arran dels crits, es va poder alertar de la situació i els presumptes autors van abandonar el lloc.

Els Mossos de la comissaria de la Bisbal d'Empordà mantenen una investigació oberta per identificar els dos joves i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas s’investiga com un presumpte delicte d’agressió sexual.

Els fets es van produir a la matinada, mentre les menors dormien a l’habitació de la casa de colònies de la Fosca de Palamós. La investigació haurà de determinar com van accedir els dos joves a les instal·lacions i el motiu i si tenien cap vinculació amb el grup que hi estava allotjat.

Tot i que inicialment El País ha informat que els tocaments haurien afectat dues menors, des dels Mossos precisen que la investigació oberta fa referència a una sola víctima i que sols hi ha una denúncia presentada.

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Segons recull el mateix diari, diverses famílies dels menors que participaven en les colònies han criticat la gestió posterior dels fets i asseguren que, en un primer moment, se’ls va parlar d’un “incident” per l’entrada d’uns joves a les instal·lacions. Els pares també qüestionen, segons el mateix diari, que no hi hagués cap monitor despert vigilant les habitacions en el moment dels fets.

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