L’Oncopàdel de Begur tanca la primera edició amb 6.050 euros recaptats per donar suport a les persones amb càncer
La iniciativa, impulsada per la Fundació Oncolliga Girona i el Club-Gimnàs Pàdel Indians, ha comptat amb catorze equips
La primera edició de l’Oncopàdel, el nou repte esportiu solidari impulsat per la Fundació Oncolliga Girona i el Club Gimnàs Pàdel Indians de Begur, s’ha tancat aquest cap de setmana amb un balanç "molt positiu", segons afirma Oncolliga. Durant tres dies, les instal·lacions de Pàdel Indians han acollit una combinació d'esport, solidaritat i convivència, en una primera edició que ha aconseguit recaptar 6.050 euros destinats als serveis de suport a les persones amb càncer de la Fundació Oncolliga Girona.
En aquesta primera edició hi han participat 14 equips, integrats per sis persones cadascun, que han afrontat el repte de disputar partits durant els tres dies que ha durat l’esdeveniment. Per poder participar a l’esdeveniment, cada equip havia de fer un donatiu mínim de 400 euros.
El format àgil i dinàmic de la competició ha contribuït a mantenir un gran ritme de joc durant tot el cap de setmana i ha afavorit un ambient de companyonia entre tots els participants. La classificació general s’ha calculat segons els jocs guanyats totals de cada equip i no els partits guanyats. El primer classificat ha estat l’equip Zentra, amb 154 jocs guanyats, mentre que Triple Lluita, Força Infinita i Patoxeros Padeleros han quedat segons i tercers, amb 130 i 106 jocs respectivament.
De forma paral·lela, hi ha hagut un programa d'activitats lúdiques i musicals amb concerts, sessions de DJ i altres propostes pensades per crear un ambient festiu i participatiu, com ara una batucada i l’actuació de colles castelleres. Diumenge al matí també es va organitzar una caminada solidària, amb la col·laboració de l’associació Els Perduts de Begur.
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