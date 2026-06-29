Montserrat Homs, nova Síndica Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols
La nova representant prové del món de la docència i té una llarga vinculació amb la ciutat, afrontant el càrrec amb il·lusió
Sant Feliu de Guíxols ja té nova Síndica Municipal de Greuges. En un Ple Extraordinari celebrat aquest divendres, el consistori ha escollit per unanimitat Montserrat Homs i Mir per assumir aquesta responsabilitat, convertint-se en la primera dona que ocupa el càrrec des de la creació de la Sindicatura ara fa 21 anys.
Amb aquest nomenament, Montserrat Homs esdevé la tercera persona que encapçala la institució. Els seus predecessors van ser José Luis Mayo, que va exercir la funció durant onze anys, i Josep Rius, que la va ocupar durant la darrera dècada. Igual que els dos anteriors síndics, Homs prové del món de la docència.
Estretament vinculada als àmbits associatiu, cultural, social i educatiu de la ciutat, la nova Síndica afronta aquesta etapa "amb il·lusió i ganes", compromesa a exercir el càrrec amb independència de criteri i amb una clara voluntat de servei a la ciutadania.
Durant la sessió plenària de nomenament, Montserrat Homs va expressar la seva voluntat de posar-se "al servei de tothom des del primer moment" i va agrair la confiança dipositada pels grups municipals. També va tenir paraules de reconeixement per als veïns i veïnes de Sant Feliu de Guíxols, el personal de l'Ajuntament, així com per la seva família, les amistats i totes les persones que li han fet arribar el seu suport.
La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució independent que té com a missió vetllar pels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'administració municipal, actuant amb imparcialitat i promovent la resolució de conflictes i la millora dels serveis públics.
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