La Policia Local de Palafrugell deixarà de fer hores extra i reclama millores a les condicions laborals
El sindicat CSIF dona suport al cos i l'Ajuntament afirma que estan negociant amb voluntat de tancar un acord
La Policia Local de Palafrugell ha acordat per unanimitat deixar de fer hores extra i reclama millores laborals. En un comunicat, el CSIF, sindicat majoritari al cos, afirma que fa gairebé dues dècades que pateixen greuges. Entre ells, un conveni que va expirar l'any 2009 i sense que s'hagin actualitzat les condicions econòmiques. Això, diuen, suposa una acumulació de pèrdues superiors als 400 euros bruts mensuals. A més, acusen el consistori de "discriminació salarial" respecte a la resta de funcionaris municipals. Des de l'Ajuntament afirmen que estan negociant i que confien a arribar a un acord per resoldre la situació.
La mesura va ser acordada en una assemblea general convocada per la Junta de Personal per unanimitat. La decisió afecta a la realització d'hores extraordinàries, serveis especials i operatius "fins que el consistori s'assegui a negociar de manera real i efectiva" una solució a les seves reivindicacions.
D'entrada, denuncien que continuen treballant amb un conveni que va perdre la vigència fa disset anys, "sense que les condicions econòmiques s'hagin actualitzat d'acord amb la realitat actual". "Aquesta situació ha provocat que els agents acumulin pèrdues superiors als 400 euros bruts mensuals a causa de diversos greuges salarials que l'Ajuntament es nega a corregir", afirmen en un comunicat des del CSIF.
A més, asseguren que un dels principals motius del conflicte és la negativa de l'Ajuntament a equiparar el complement de destinació de la Policia Local amb el de la resta del personal funcionari del grup C1. "Després del canvi de classificació professional dels policies locals de la categoria C2 a la C1, l'Estat va fixar el nivell mínim de destinació en el 16. Tanmateix, mentre que la Relació de Llocs de Treball (RLT) municipal reconeix el nivell 18 a la resta de funcionaris C1, la Policia Local continua exclosa d'aquesta equiparació", afirmen des del sindicat. "Es tracta d'una discriminació injustificable que suposa una pèrdua aproximada de 120 euros bruts al mes per a cada agent únicament per aquest concepte", denuncien.
A aquest escenari, s'hi sumen altres conflictes com les sentències favorables als treballadors per "irregularitats" en la RLT o la reducció "unilateral del complement d'arqueig de caixa i custòdia d'objectes de valor que ja havia estat negociat i signat", entre d'altres.
Des de CSIF consideren "especialment greu" l'argument utilitzat per l'equip de govern de vincular una eventual millora salarial de la Policia Local amb una pujada de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). El sindicat recorda que l'Ajuntament de Palafrugell manté una situació econòmica sanejada i preveu tancar l'exercici amb un superàvit superior als cinc milions d'euros.
Des de l'Ajuntament asseguren que estan negociant i que confien tancar un acord aviat.
En temporada alta
La suspensió de les hores extraordinàries arriba precisament a l'inici d'un dels períodes de més activitat del municipi, amb la celebració de la Cantada d'Havaneres, les festes i nombrosos actes d'estiu que multipliquen l'afluència de visitants.
Des de la representació sindical adverteixen que molts d'aquests serveis extraordinaris estan sent assumits per personal interí, que a la pràctica disposa de molt poc marge per negar-se a realitzar-los.
Una situació "insostenible"
La plantilla lamenta "profundament" les possibles molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar a la ciutadania i al desenvolupament dels actes programats, però insisteix que la situació laboral ha esdevingut "insostenible". "La nostra feina és vocacional i sempre hem demostrat un compromís absolut amb el servei públic, però la vocació no pot convertir-se en l'excusa per acceptar retallades, discriminacions i treballar en unes condicions cada vegada més precàries. Només demanem el mateix tracte que rep la resta d'empleats públics de l'Ajuntament", conclouen en un comunicat.
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