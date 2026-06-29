Sant Feliu reclama més fermesa contra els multireincidents després d’un cap de setmana tens: un incendi, robatoris i dos policies ferits
L’Ajuntament reclama més fermesa judicial després que tres detinguts quedessin en llibertat i Junts exigeix una Junta de Seguretat extraordinària
Un incendi en un local ocupat, un robatori amb violència en un establiment del centre, un furt en una perfumeria i dos agents de la Policia Local ferits. Sant Feliu de Guíxols ha viscut un cap de setmana d’alta tensió policial que ha tornat a situar la multireincidència al centre del debat sobre la seguretat al municipi.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama “més contundència i fermesa” a la justícia, especialment a la Fiscalia, després que tres persones detingudes en les darreres hores passessin a disposició judicial i no ingressessin a presó. El consistori considera que alguns perfils acumulen detencions i generen alarma social, mentre que l’oposició de Junts ha demanat la convocatòria urgent d’una Junta Local de Seguretat extraordinària.
Dos germans ocupes
Els primers detinguts van ser dos germans que, segons l’Ajuntament, acumulen antecedents policials i episodis de conflictivitat al municipi. Tots dos ocupaven des de feia temps un local de manera irregular, un espai que el consistori vincula amb problemes de convivència i conductes delictives. Els veïns, segons la versió municipal, feia temps que reclamaven una actuació més contundent en aquest punt.
La Policia Local ja hi havia intervingut en diverses ocasions, en coordinació amb altres cossos policials. El govern local, però, lamenta que aquestes actuacions sovint acabin sense mesures judicials més severes i sense ingrés a presó.
El cas que més preocupa el consistori és el d’un tercer ocupant del mateix local, a qui descriu com un perfil “actiu i multireincident”. Segons la Policia Local, des que va sortir de la presó el passat mes de març, hauria estat detingut una dotzena de vegades en les darreres setmanes en actuacions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra.
Divendres, segons l’Ajuntament, aquest home hauria comès un robatori amb violència en un establiment de la zona centre, d’on s’hauria endut la caixa registradora. La col·laboració d’un testimoni va permetre identificar-lo i els agents el van detenir. Durant l’arrest, sempre segons el relat municipal, va lesionar un policia local, que continua de baixa.
Aquest dissabte al migdia, els dos germans i el tercer detingut van passar a disposició judicial, però no es va acordar l’ingrés a presó. Hores més tard, el tercer home hauria tornat a ser protagonista d’un incident, aquest cop en una perfumeria, on presumptament va cometre un furt. Quan la policia l’estava identificant, hauria reaccionat de manera violenta i hauria ferit agents. En concret, segons l’Ajuntament, va clavar una forta mossegada a la mà d’un policia, que va requerir assistència mèdica.
"Impotència"
El regidor de Seguretat, Josep Saballs, ha admès la “impotència” que genera la situació al govern local i a la ciutadania. Saballs defensa que el municipi hi destina “tots els agents, recursos i mitjans possibles” i que hi ha coordinació constant amb la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, amb controls, vigilàncies estàtiques i actuacions discretes.
Tot i això, el regidor considera que la resposta judicial no és prou ferma quan es tracta de perfils multireincidents. “Demanem que la Fiscalia, que és l’òrgan que té encomanat el deure de demanar presó, demani la presó preventiva per a aquests perfils per motius de reiteració delictiva, per l’alarma social que generen i per preservar la integritat dels cossos policials”, ha afirmat Saballs. “La multireincidència s’ha d’endurir”, ha afegit.
Junta de Seguretat extraordinària
La crisi de seguretat també ha tingut resposta política. Junts per Sant Feliu de Guíxols, principal grup de l’oposició, ha reclamat a l’alcalde la convocatòria urgent d’una Junta Local de Seguretat extraordinària. La formació vol que s’asseguin a la mateixa taula els comandaments dels Mossos, la Policia Local, la judicatura i la Subdelegació del Govern de l’Estat per traçar un pla de coordinació específic.
El portaveu de Junts i cap de l’oposició, Toni Carrión, ha traslladat el suport als dos agents ferits, però ha criticat la resposta del govern municipal. “No podem acceptar que la resposta del regidor de Seguretat davant d’aquesta crisi sigui una declaració pública d’impotència que de forma irresponsable incrementa la sensació d’inseguretat entre la ciutadania”, ha afirmat en un comunicat.
Carrión considera que l’Ajuntament no pot limitar-se a responsabilitzar els estaments judicials i assegura que el municipi té eines pròpies per actuar. Entre altres mesures, Junts reclama que el consistori es personi com a acusació particular en els procediments penals contra els multireincidents implicats en els fets del cap de setmana.
La formació també demana que s’apliqui de manera estricta la nova Ordenança de Convivència de Sant Feliu de Guíxols, que segons Junts permet a l’Ajuntament emprendre accions judicials en casos greus. “Cal utilitzar totes les eines legals al nostre abast per enviar un missatge clar, unànime i contundent”, ha conclòs Carrión.
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