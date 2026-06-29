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Un conductor resulta ferit en un xoc frontal entre un camió i una furgoneta a Pals

La GI-652 ha estat tallada durant prop de dues hores i mitja i s’ha reobert cap a tres quarts de nou del matí

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Pals

Un conductor ha resultat ferit de poca gravetat aquest dilluns al matí en un xoc frontal entre un camió i una furgoneta a Pals. L’accident ha tingut lloc poc abans d’un quart de set del matí a la GI-652, a l’altura del quilòmetre 2,6.

A cada vehicle hi viatjava una persona i un dels dos conductors ha quedat ferit arran del sinistre. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat dues unitats, que han atès el ferit i l’han traslladat en estat menys greu a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Arran de l’accident, la carretera ha quedat tallada mentre els serveis d’emergències treballaven al punt del xoc. Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.

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La GI-652 a Pals s’ha pogut reobrir cap a tres quarts de nou del matí, prop de dues hores i mitja després dels fets, un cop finalitzada la intervenció dels equips d’emergències i retirats els vehicles accidentats.

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