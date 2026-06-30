La Bisbal canvia el servei de recollida de residus després de mesos d’incidències
L’Ajuntament activa també una campanya de neteja viària amb aigua a pressió, adjudicada per més de 18.000 euros i que s’allargarà fins al desembre
La Bisbal d’Empordà tindrà a partir de l’1 de juliol una nova empresa encarregada del servei de recollida de residus, després que l’Ajuntament hagi deixat de treballar amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. El canvi arriba després de mesos d’incidències en el servei, que el mateix alcalde, Òscar Aparicio, ha atribuït a problemes en la recollida, baixes laborals, dificultats internes per donar resposta amb rapidesa i episodis d’incivisme.
En paral·lel, el consistori ha posat en marxa una campanya intensiva de neteja viària amb aigua a pressió en diversos carrers i espais públics del municipi. El servei, adjudicat per 18.080,19 euros, IVA inclòs, es va iniciar l’1 de juny i s’allargarà fins al 15 de desembre.
Segons l’Ajuntament, aquesta actuació pretén reforçar el manteniment de l’espai públic durant els mesos de més afluència de visitants i de més activitat als carrers, mercats i eixos comercials de la ciutat. La neteja amb aigua a pressió permet eliminar brutícia incrustada, restes orgàniques i residus de difícil retirada amb els sistemes convencionals d’escombrada.
La primera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de la Brigada Municipal, Eva Rovira, ha defensat que la qualitat dels espais públics “és un reflex directe del respecte” cap a les persones que viuen i visiten la Bisbal. Rovira ha assegurat que invertir en neteja viària “no és una despesa menor”, sinó “una aposta clara per la dignitat del municipi” i per l’experiència quotidiana dels veïns.
La regidora ha afegit que la campanya s’emmarca en la política municipal de manteniment i millora contínua dels espais públics. Segons ha remarcat, es tracta d’una línia de treball que complementa els serveis habituals de neteja amb actuacions específiques de més intensitat quan les necessitats del municipi ho requereixen.
Paquet de mesures
L’alcalde, Òscar Aparicio, ha situat aquesta actuació dins d’un paquet més ampli de mesures per reforçar el manteniment de la via pública. En aquest sentit, ha recordat que l’Ajuntament ha ampliat la brigada municipal i ha reforçat el servei de jardineria amb la contractació del Centre Especial de Treball Tramuntana.
Aparicio també ha avançat que en les properes setmanes es formalitzarà un nou contracte per a la neteja de les àrees de recollida de residus. Aquesta mesura se sumarà al canvi d’empresa que assumirà el servei de recollida a partir de l’1 de juliol, després que el consistori hagi deixat de prestar-lo a través del Consell Comarcal del Baix Empordà.
L’alcalde ha reconegut que els darrers mesos han estat marcats per dificultats en aquest àmbit. Entre els factors que han complicat el servei, ha citat les incidències en la recollida de residus, les baixes laborals tant a la brigada municipal com als serveis de recollida, les dificultats per donar una resposta ràpida des de l’àrea de Recursos Humans i l’incivisme d’una part reduïda de la població.
Tot i aquest context, Aparicio ha assegurat que el govern municipal continuarà treballant per donar resposta a aquestes problemàtiques. “Continuarem treballant per generar respostes i solucions, perquè la ciutat mereix uns espais públics cuidats i de qualitat”, ha afirmat.
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