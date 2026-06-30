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Detingut un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar quatre cops en menys d'una setmana al mateix bar

Els Mossos l'han arrestat després que l'alarma saltés i les càmeres de l'establiment el gravessin

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu / Blanca Blay (ACN)

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ACN

ACN

Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell un lladre multireincident de 24 anys i que acumula 54 antecedents. El darrer ha estat aquesta matinada per entrar a robar en una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a quatre cops en menys d'una setmana en aquest establiment. La primera va ser el 25 de juny i l'endemà ja hi va tornar. Diumenge passat va repetir i aquest dimarts pels volts de la matinada l'han tornat a enxampar. Com en altres ocasions, ha estat l'alarma qui ha alertat els Mossos que s'han dirigit fins al lloc dels fets, al carrer Sant Pere de Palafrugell i han trobat el jove. Després de comprovar que es tractava del mateix home que apareixia a les càmeres de seguretat, l'han acabat detenint.

S'espera que en les properes hores l'arrestat, que compta amb més d'una cinquantena de detencions, passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà per respondre d'un delicte de robatori amb força.

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