Rosa dels Vents contracta vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments a la casa de colònies de Palamós
L'empresa condemna els fets, subratlla que estan "dolguts i consternats" i que col·laborarà "activament" amb els mossos
L'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada i revisarà els protocols arran dels tocaments que va patir una nena a la casa de colònies de Palamós. En un comunicat, l'empresa ha condemnat els fets, subratlla que estan "dolguts i consternats" i que col·laboraran "activament" amb els Mossos d'Esquadra per intentar identificar els dos intrusos -aparentment, menors d'edat- que van colar-se dins les instal·lacions. Rosa dels Vents, que ja va interposar denúncia el mateix dissabte, ha mostrat el seu "suport incondicional" a la família afectada i assegura que, des del primer moment, van actuar "de manera transparent" informant la resta de menors, i també els seus pares i mares, de què havia passat.
Els fets a la casa de colònies La Fosca de Palamós, que gestiona Rosa dels Vents, van tenir lloc la matinada d'aquest dissabte passat. Segons explica l'empresa, dos intrusos -aparentment, menors- van saltar la tanca perimetral, van accedir a les instal·lacions i van robar diversos objectes. Després, "en l'acció més greu i intolerable", van entrar en un dels dormitoris on dormien sis nenes i van fer tocaments a una menor.
Rosa dels Vents ha emès un comunicat per condemnar els fets i mostrar el seu "suport incondicional" a la família afectada. L'empresa especialitzada en educació i lleure explica que, des del primer moment, es va activar "de manera immediata" el protocol d'emergències. Els monitors i responsables de la casa de colònies van atendre la menor, van trucar als Mossos d'Esquadra i van contactar amb els pares de la nena per explicar-los què havia passat.
A més, es van confinar tots els menors a les seves habitacions i es va revisar tot el recinte -tant l'interior de la casa com l'exterior- per assegurar que els intrusos n'havien marxat. Des de Rosa dels Vents també es va parlar directament amb les famílies de les altres cinc nenes que compartien dormitori i s'ha contractat un servei de vigilància privada per reforçar la seguretat.
"Com a organització fa 50 anys que treballem per al benestar i el lleure dels infants; aquests fets ens colpegen de manera molt profunda i ens obliguen a revisar protocols per factors externs i aliens als nostres programes, als quals no estem avesats", recull el comunicat.
"De manera transparent"
Rosa dels Vents explica que a primera hora de la tarda del dissabte, es va informar "de manera transparent a tots els nens i nenes del què havia passat, i es va comunicar a tots els pares i mares" dels infants que passaven les colònies a La Fosca. "En cap moment hem volgut minimitzar i ocultar res; actuar amb honestedat davant les famílies és un compromís que no negociarem", subratlla l'empresa.
Rosa dels Vents, que dissabte mateix ja va interposar denúncia davant els Mossos, afirma que col·laborarà "activament" amb la policia perquè els dos intrusos siguin "identificats i detinguts com més aviat millor". "En 50 anys d'experiència en el lleure educatiu, mai havíem patit una intrusió com aquesta. La seguretat i el benestar dels infants han estat sempre la nostra prioritat absoluta", conclou el comunicat de Rosa dels Vents.
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