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Rosa dels Vents contracta vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments a la casa de colònies de Palamós

L'empresa condemna els fets, subratlla que estan "dolguts i consternats" i que col·laborarà "activament" amb els mossos

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra / DdG

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ACN

ACN

Palamós

L'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada i revisarà els protocols arran dels tocaments que va patir una nena a la casa de colònies de Palamós. En un comunicat, l'empresa ha condemnat els fets, subratlla que estan "dolguts i consternats" i que col·laboraran "activament" amb els Mossos d'Esquadra per intentar identificar els dos intrusos -aparentment, menors d'edat- que van colar-se dins les instal·lacions. Rosa dels Vents, que ja va interposar denúncia el mateix dissabte, ha mostrat el seu "suport incondicional" a la família afectada i assegura que, des del primer moment, van actuar "de manera transparent" informant la resta de menors, i també els seus pares i mares, de què havia passat.

Els fets a la casa de colònies La Fosca de Palamós, que gestiona Rosa dels Vents, van tenir lloc la matinada d'aquest dissabte passat. Segons explica l'empresa, dos intrusos -aparentment, menors- van saltar la tanca perimetral, van accedir a les instal·lacions i van robar diversos objectes. Després, "en l'acció més greu i intolerable", van entrar en un dels dormitoris on dormien sis nenes i van fer tocaments a una menor.

Rosa dels Vents ha emès un comunicat per condemnar els fets i mostrar el seu "suport incondicional" a la família afectada. L'empresa especialitzada en educació i lleure explica que, des del primer moment, es va activar "de manera immediata" el protocol d'emergències. Els monitors i responsables de la casa de colònies van atendre la menor, van trucar als Mossos d'Esquadra i van contactar amb els pares de la nena per explicar-los què havia passat.

A més, es van confinar tots els menors a les seves habitacions i es va revisar tot el recinte -tant l'interior de la casa com l'exterior- per assegurar que els intrusos n'havien marxat. Des de Rosa dels Vents també es va parlar directament amb les famílies de les altres cinc nenes que compartien dormitori i s'ha contractat un servei de vigilància privada per reforçar la seguretat.

"Com a organització fa 50 anys que treballem per al benestar i el lleure dels infants; aquests fets ens colpegen de manera molt profunda i ens obliguen a revisar protocols per factors externs i aliens als nostres programes, als quals no estem avesats", recull el comunicat.

"De manera transparent"

Rosa dels Vents explica que a primera hora de la tarda del dissabte, es va informar "de manera transparent a tots els nens i nenes del què havia passat, i es va comunicar a tots els pares i mares" dels infants que passaven les colònies a La Fosca. "En cap moment hem volgut minimitzar i ocultar res; actuar amb honestedat davant les famílies és un compromís que no negociarem", subratlla l'empresa.

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Rosa dels Vents, que dissabte mateix ja va interposar denúncia davant els Mossos, afirma que col·laborarà "activament" amb la policia perquè els dos intrusos siguin "identificats i detinguts com més aviat millor". "En 50 anys d'experiència en el lleure educatiu, mai havíem patit una intrusió com aquesta. La seguretat i el benestar dels infants han estat sempre la nostra prioritat absoluta", conclou el comunicat de Rosa dels Vents.

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