SOS Costa Brava denuncia barques fondejades sobre posidònia protegida al Golfet de Palafrugell
La federació ecologista alerta que el nou decret estatal que protegeix les praderies no s'està aplicant a la Costa Brava
SOS Costa Brava denuncia la presència d’embarcacions fondejades sobre praderies de posidònia al Golfet de Palafrugell, dins l’espai protegit Natura 2000 Castell-Cap Roig, i alerta que el nou decret estatal que ha de protegir aquest hàbitat marí no s’està aplicant de manera efectiva a la Costa Brava. Hi havia una seixantena de barques, moltes fondejades sobre la praderia.
La federació ecologista assegura que aquest cap de setmana passat membres de la seva Comissió de Medi Marí van fer una jornada de vigilància en aquesta zona i van detectar prop de seixanta embarcacions fondejades a la badia del Golfet. Segons l’entitat, moltes d’aquestes barques es trobaven sobre praderies de posidònia cartografiades oficialment pel FANCAT i algunes estaven molt a prop de les roques i de zones de bany no abalisades.
SOS Costa Brava recorda que el Reial decret 191/2026 prohibeix expressament el fondeig sobre les praderies de posidònia oceànica i de Cymodocea nodosa, així com en zones properes on la cadena o el moviment de l’embarcació les pugui afectar. La norma només preveu excepcions quan s’utilitzen sistemes autoritzats de baix impacte, com ara les boies ecològiques.
Mossos del Mar
Davant la situació detectada al Golfet, la federació explica que va contactar amb el 112 per comunicar un possible incompliment del decret i sol·licitar la intervenció dels Mossos del Mar. Segons l’entitat, la resposta rebuda va evidenciar les dificultats per aplicar la normativa sobre el terreny, ja que se’ls hauria indicat que les praderies no estaven senyalitzades físicament, que hi havia dubtes sobre el procediment sancionador i que caldria acreditar amb imatges submarines l’existència d’un impacte efectiu sobre l’hàbitat.
L’entitat discrepa d’aquesta interpretació i defensa que la prohibició té un caràcter preventiu. Per això, considera que no cal demostrar posteriorment un dany concret perquè la norma sigui aplicable, sinó que n’hi ha prou amb constatar el fondeig sobre una zona de praderies cartografiada oficialment.
SOS Costa Brava també remarca que Catalunya disposa des de fa anys de la cartografia oficial FANCAT, accessible tant per a les administracions com per als navegants, i sosté que aquesta eina hauria de ser suficient per identificar les praderies protegides. En aquest sentit, reclama que les autoritats informin els usuaris de la normativa vigent, facin complir la prohibició de fondeig i requereixin el desplaçament immediat de les embarcacions cap a zones on aquesta activitat estigui permesa.
Un dels hàbitats més valuosos
La federació subratlla que les praderies de posidònia són un dels hàbitats més valuosos de la Mediterrània. Recorda que actuen com a embornals naturals de carboni, refugien espècies marines, contribueixen a la qualitat de l’aigua, protegeixen les platges davant els temporals i són essencials per mantenir la biodiversitat i els recursos pesquers.
En un context d’onades de calor marines, crisi climàtica i pèrdua accelerada de biodiversitat, SOS Costa Brava considera que la conservació de la posidònia és una necessitat ecològica i estratègica. Per això, reclama a les administracions competents que dotin els espais naturals protegits dels recursos humans i materials necessaris per garantir-ne la vigilància efectiva i reforcin el control de les activitats que poden afectar els hàbitats marins i terrestres.
«Les lleis existeixen. Els compromisos també. El que manca és voluntat política per fer-los complir», conclou l’entitat.
Campanya de protecció
SOS Costa Brava posa en marxa la campanya Protegim el verd que ens fa viure per alertar de la degradació de les praderies de posidònia al litoral gironí i impulsar accions de vigilància i denúncia davant l’incompliment sistemàtic de la normativa. Es va impulsar la campanya de recaptació amb l’objectiu d’obtenir 8.450 euros per finançar tres jornades de vigilància en cales concretes de la Costa Brava durant aquest estiu.
Des de fa anys es denuncia la presència massiva d'embarcacions en algunes cales. Fins i tot en alguns punts s'han arribat a robar les balises que limiten l'accés a tocar la costa. És el cas de cales del Crit, el Vedell i Font Morisca de Mont-ras.
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