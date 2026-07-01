La Bisbal d'Empordà restaurarà la façana de l'emblemàtic Teatre Mundial de 1914
L'actuació valorada en 306.788 euros que permetrà restaurar les cobertes i la part exterior a la part modernista i a l'edifici contemporani
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha aprovat al ple de dimarts el projecte bàsic i executiu per rehabilitar el Teatre Mundial, una actuació valorada en 306.788 euros que permetrà restaurar les façanes i les cobertes de l’equipament per millorar-ne la conservació, la seguretat i l’eficiència.
El projecte dona resposta a les patologies detectades a l’edifici i planteja una intervenció global estructurada en quatre fases, que es podran executar de manera independent en funció de la disponibilitat pressupostària.
La primera fase contempla la restauració de la façana modernista, amb treballs sobre els arrebossats, els elements ornamentals i els acabats exteriors per preservar-ne els valors patrimonials i recuperar-ne la imatge original.
La segona actuarà sobre l’edifici contemporani, amb la consolidació i fixació mecànica dels aplacats de pedra per eliminar el risc de despreniments i reforçar la seguretat.
La tercera fase se centrarà en l’edifici de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló, on es preveuen diverses actuacions per millorar-ne la funcionalitat i el confort, entre les quals destaca l’obertura d’una nova finestra per incrementar l’entrada de llum natural. Finalment, la quarta fase abordarà la reparació i impermeabilització de les cobertes, amb actuacions per solucionar filtracions, millorar el drenatge de les aigües pluvials i incorporar nous elements de seguretat per facilitar les tasques de manteniment.
Segons el consistori, el projecte també s’ha dissenyat perquè les obres interfereixin el mínim possible en l’activitat habitual del Teatre Mundial, de l’Escola Municipal de Música i de la resta d’usos que acull l’edifici.
Reformes façana
La regidora de Cultura, Eva Rovira, ha explicat que "el Teatre Mundial necessita reformes" i la rehabilitació de la façana. Rovira ha detallat que el projecte es divideix en quatre fases —la façana modernista, el lateral, la part corresponent a l'Escola Municipal de Música Conrad Saló i la coberta de l'equipament— i ha assegurat que "una vegada tinguem les obres al dia, podrem tenir un teatre digne de tota la programació que està oferint".
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament pretén preservar un dels principals equipaments culturals de la ciutat, millorar-ne les condicions de conservació i garantir que pugui continuar acollint l’activitat cultural, musical i educativa que s’hi desenvolupa al llarg de l’any.
El Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà és un espai cultural històric inaugurat el 31 de maig de 1914. Destaca per la seva emblemàtica façana modernista i per haver estat un punt de trobada central per al cinema i les arts escèniques a la comarca.
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