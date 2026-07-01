El GPS d'una formigonera robada a Vulpellac permet recuperar-la a França
Els Mossos van activar la cooperació policial transfronterera i la Gendarmeria va localitzar el vehicle en un descampat de Sigean
El robatori d’un camió formigonera d’una empresa de Vulpellac ha acabat amb el vehicle recuperat a França gràcies al sistema de geolocalització que portava instal·lat. El vehicle, de segona mà i valorat en uns 40.000 euros, va ser localitzat en un descampat de Sigean, al departament francès de l’Aude.
Els fets van passar entre el 26 i el 29 de juny. Segons els Mossos d'Esquadra, l’empresa va tancar les instal·lacions el dia 26 i, quan els responsables hi van tornar el dilluns 29 de juny a primera hora del matí, van veure que el cadenat del portal estava trencat i que el camió ja no hi era.
A través del localitzador del vehicle, van comprovar que la formigonera es trobava a Sigean, a França, i van presentar denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà aquell mateix dia.
A partir d’aquí, els agents de la comissaria de la Bisbal van fer gestions amb el Centre de Cooperació Policial i Duaner del Pertús, on hi ha la Unitat Transfronterera de Cooperació Operativa i d’Investigació. Aquest dispositiu va permetre contactar amb la Gendarmeria de Port-la-Nouvelle, que es va mobilitzar ràpidament.
En un descampat
Els agents francesos es van desplaçar fins a Sigean i van comprovar que el camió robat es trobava efectivament en un descampat de la població. Posteriorment, la Gendarmeria va lliurar el vehicle als Mossos, que el dimarts, 30 de juny, ja la van poder traslladar fins a la Bisbal d’Empordà per retornar-lo al seu propietari legítim.
De moment, no hi ha cap persona detinguda per aquests fets. La investigació continua oberta per part dels Mossos d’Esquadra de la Bisbal.
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