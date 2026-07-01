Palafrugell recupera aquest estiu el servei d’autobús a les platges amb dues línies
El consistori manté el preu del bitllet senzill en 2 euros i amplia la possibilitat d'utilitzar els abonaments integrats de l'ATM de Girona.
L’Ajuntament de Palafrugell tornarà a oferir aquest estiu el servei d’autobús que connecta el nucli urbà amb Calella, Llafranc i Tamariu. El dispositiu, que arriba a la tercera edició consecutiva, estarà operatiu fins al 31 d’agost amb les línies Bus 30’ i Bus 60’, gestionades per Moventis.
El consistori manté el preu del bitllet senzill en 2 euros, amb gratuïtat per als infants de fins a 3 anys, i incorpora com a principal novetat la possibilitat d'utilitzar els abonaments integrats de l'ATM de Girona, que permeten reduir el cost dels trajectes.
Una altra de les novetats és l'ampliació del període de funcionament del Bus 60’, que enguany començarà a circular des de l'1 de juliol, més de dues setmanes abans que l'estiu passat. També s'han modificat les parades del Bus 30’, que incorpora una nova parada a la rambla del President Josep Tarradellas per donar servei a Calella, mentre que la plaça del Doctor Trueta serà la parada corresponent a Llafranc.
La línia Bus 30’ oferirà servei diari amb una freqüència de pas de 30 minuts entre les 7.30 i les 21.30 hores, connectant Palafrugell amb Calella i Llafranc. Per la seva banda, el Bus 60’ unirà Palafrugell amb Llafranc i Tamariu amb diferents freqüències segons el calendari de juliol i agost.
L'any passat, més de 27.000 persones van utilitzar aquest servei, que l'Ajuntament considera una alternativa per reduir l'ús del vehicle privat durant els mesos de màxima afluència turística.
Els usuaris també podran utilitzar els títols integrats de l'ATM de Girona, ja disponibles als punts de venda autoritzats de Palafrugell, entre els quals hi ha l'Estació d'Autobusos i diversos establiments del municipi.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol facilitar la mobilitat entre el centre de Palafrugell i els nuclis costaners durant la temporada d'estiu, afavorint uns desplaçaments més sostenibles i descongestionant els accessos a les platges.
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