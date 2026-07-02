Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
L’esfondrament va fer caure un home que retirava un rusc d’abelles i també va provocar ferides a una dona que era a la cuina del pis inferior
Dues persones van resultar ferides, una d’elles de gravetat, dimecres poc abans de les nou del vespre, en esfondrar-se una terrassa d’un bloc de quatre plantes de la Bisbal d’Empordà.
Per causes que es desconeixen, la terrassa on hi havia un home que intentava retirar un rusc d’abelles va cedir. L’home es va precipitar al pati interior de l’edifici des d’una altura d’uns vuit metres.
L’esfondrament també va afectar el pis inferior en enfonsar-se la terrassa, on van cedir el forjat i un envà de la cuina. En aquell moment hi havia una dona a l’estança, que va resultar ferida.
L’incident va mobilitzar vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre les quals un equip conjunt amb els Bombers, així com efectius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
En arribar, els Bombers van rescatar l’home, mentre que la dona ja havia sortit de l’edifici. Els efectius també van comprovar que a l’última planta hi havia una altra persona, que no va resultar afectada, i van assegurar la zona.
Paral·lelament, el SEM va atendre els dos ferits i els va traslladar en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona. L’home hi va ingressar en estat greu i la dona, amb ferides de poca gravetat.
Fins al lloc també s’hi va desplaçar l’arquitecte municipal, que, conjuntament amb els Bombers, va inspeccionar l’immoble. Segons la valoració efectuada, més enllà de la zona afectada per l’esfondrament, la resta de l’edifici no presenta danys estructurals, segons ha informat el cos d’emergències.
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