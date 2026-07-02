El mar de Begur registra el tercer juny més càlid des que hi ha dades
La temperatura mitjana de l’aigua s’ha situat en els 21,89 °C i ha assolit un pic de 26,77 °C, mentre Barcelona ha batut el rècord mensual
Redacció
La temperatura del mar a la costa de Begur ha registrat aquest 2026 el tercer mes de juny més càlid des que hi ha dades. Segons els registres de Ports de l’Estat consultats per l’ACN, la boia situada a alta mar davant del litoral baix-empordanès ha mesurat una temperatura mitjana de 21,89 °C durant el mes passat.
La sèrie històrica de la boia de Begur és encara curta, ja que només disposa de dades dels últims cinc anys. Tot i això, els registres confirmen que l’aigua del mar s’ha mantingut a uns valors especialment elevats durant bona part del juny.
El pic màxim es va situar en els 26,77 °C, la segona temperatura més alta registrada en aquest punt durant un mes de juny. La xifra només queda per darrere dels excepcionals 29,1 °C assolits l’any passat.
Un Mediterrani cada vegada més càlid
Les dades de Begur segueixen una tendència que també s’ha observat a la resta de punts de mesura del litoral català. Tarragona i el Delta de l’Ebre també han viscut el tercer juny amb l’aigua més càlida des de l’inici de les seves respectives sèries històriques.
A la costa de Tarragona, la temperatura mitjana del mar ha estat de 24,34 °C, la tercera més alta des que van començar els registres l’any 2013. Només queda unes dècimes per sota de les dades del 2025 i del 2022.
És, a més, la primera vegada que en aquest punt se superen els 24 °C de mitjana durant dos mesos de juny consecutius. La temperatura màxima es va assolir diumenge passat, amb 28,4 °C, només quatre dècimes per sota del rècord de l’any passat.
El Delta de l’Ebre també supera els 28 graus
La boia situada a alta mar davant del Delta de l’Ebre ha registrat una temperatura mitjana de 23,93 °C. Es tracta del tercer valor més elevat d’una sèrie històrica de més de dues dècades, només superat pels anys 2025 i 2017.
El màxim mensual ha arribat als 28,14 °C. És només la segona vegada que la temperatura del mar arriba als 28 graus en aquest punt, després del rècord assolit l’any passat.
Barcelona bat tots els rècords
La situació més excepcional s’ha produït a la costa de Barcelona, on la temperatura mitjana del mar ha fregat per primera vegada els 24 °C durant un mes de juny.
La boia situada davant de la capital catalana ha registrat una mitjana de 23,74 °C, superant clarament l’anterior rècord, de 23,03 °C, que datava de l’any passat.
El termòmetre marítim es va enfilar diumenge passat fins als 28,2 °C, una temperatura mai vista durant un mes de juny des que van començar els registres l’any 2004.
L’augment de la temperatura del mar a Barcelona ha estat sostingut durant els últims anys. Durant la dècada passada, la mitjana dels mesos de juny se situava al voltant dels 21 °C, mentre que des del 2020 ha augmentat fins als 22,4 °C.
Les dades d’aquest 2026 consoliden, per tant, una tendència d’escalfament generalitzat de les aigües del Mediterrani català, que aquest juny ha deixat temperatures anormalment elevades tant davant de Begur com a les costes de Barcelona, Tarragona i les Terres de l’Ebre.
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