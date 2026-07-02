Palafrugell converteix la Cantada d’Havaneres en un cap de setmana de música i tradició
La cantadeta infantil obre divendres la programació que culminarà amb la 59a Cantada d’Havaneres i el concert d’ÍTACA a la platja del Port Bo
Palafrugell dona aquest divendres el tret de sortida al cap de setmana de les havaneres, una programació que convertirà Calella de Palafrugell en l’epicentre de la música marinera i de l’activitat cultural del municipi. La cantadeta infantil, la 59a Cantada d’Havaneres de dissabte i el concert d’ÍTACA amb Els Amics de les Arts de diumenge a la platja del Port Bo conformaran tres dies d’activitats al voltant d’un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari cultural català.
Com és tradició, la Cantada d’Havaneres marca també l’inici simbòlic de l’estiu a la Costa Brava i és una de les cites més esperades del calendari estival. Enguany, Palafrugell reforça la programació del cap de setmana amb activitats que van més enllà del concert central de dissabte i que volen posar en valor el vincle entre patrimoni, cultura popular i territori.
El cap de setmana començarà divendres amb la cantadeta d’havaneres en format concert, al passeig del Canadell. Alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà interpretaran un repertori d’havaneres amb l’objectiu d’acostar aquest patrimoni musical a les noves generacions i donar inici a tres dies marcats per la música i la tradició marinera.
L’acte central arribarà dissabte amb la 59a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, que començarà a les 22.15 hores a la platja del Port Bo. Hi actuaran els grups Els Cremats, Ultramar, Port Bo i Arjau, en una edició que manté l’essència de la Cantada i reforça la seva dimensió cultural.
Durant la jornada de dissabte, Calella de Palafrugell també acollirà el tradicional mercat d’artesans, que contribuirà a crear l’ambient característic d’aquesta cita. A més, la Cantada es podrà seguir en directe des de les pantalles instal·lades a les platges del Canadell i del Port Pelegrí de Calella, a la platja de Llafranc i a la plaça Nova de Palafrugell. L’acte també es retransmetrà en directe per Televisió de Catalunya.
La programació es tancarà diumenge amb el concert d’Els Amics de les Arts, emmarcat dins del Festival ÍTACA, a la platja del Port Bo. L’actuació posarà el punt final a un cap de setmana de música en directe i activitat cultural en un dels espais més emblemàtics del litoral català.
Amb aquesta programació, Palafrugell consolida la Cantada d’Havaneres com una proposta que va més enllà del concert de dissabte i que ofereix un cap de setmana complet d’activitats per a tots els públics, amb Calella de Palafrugell com a escenari central de la tradició marinera a la Costa Brava.
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