Palamós inaugura el primer edifici d’habitatge cooperatiu de nova construcció a Girona
La promoció de 34 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús ja ha entregat les claus a prop de 50 veïns
La cooperativa Sostre Cívic ha inaugurat aquest dijous l’edifici Terra de Mar, el primer edifici d’habitatge cooperatiu de nova construcció de les comarques gironines. La promoció, situada a l’avinguda Catalunya de Palamós, a l’entrada del municipi, compta amb 34 habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d’ús. La cooperativa ja ha entregat les claus a les prop de 50 persones que hi viuran. El projecte s’ha aixecat en col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós i amb el suport de diverses administracions públiques. Segons Sostre Cívic, l’edifici contribueix a combatre la pressió residencial i turística i és un exemple de col·laboració publico-cooperativa per ampliar el parc d’habitatge assequible, estable i fora del mercat a Catalunya.
L’edifici s’ha construït sobre un solar públic cedit per l’Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys, fet que permet mantenir la titularitat pública del sòl. La cooperativa és propietària de l’edifici i les persones sòcies hi accedeixen amb un dret d’ús indefinit, sense compra ni revenda especulativa. «Terra de Mar és avui una demostració que el model cooperatiu d’habitatge és perfectament replicable en tots els contextos de la mà de la col·laboració pública, de l’impuls cooperatiu i la gestió comunitària», ha afirmat Eva Ortigosa, membre del Consell Rector de Sostre Cívic. Segons Ortigosa, l’aliança entre administració pública, cooperativisme i comunitat permet generar «habitatge protegit, assequible, estable i fora del mercat, amb un retorn social permanent».
Una comunitat en marxa
Segons informa Sostre Cívic en un comunicat, el protagonisme durant l’acte inaugural l’ha tingut la comunitat que aquest dijous comença a viure a l’edifici. En representació dels veïns, Marc Aviñó i Judit Torrents han reivindicat Terra de Mar com «un projecte construït des de la unió d’esforços, la participació democràtica i la voluntat de crear una comunitat arrelada a Palamós», amb l’objectiu de «crear un espai acollidor, ecològic, sostenible i eficient». Els veïns també han posat en valor el compromís ambiental del projecte, amb especial atenció a la gestió de l’aigua, els residus i l’autoconsum d’energia renovable.
L’edifici, dissenyat per UMMA arquitectes, té 34 habitatges d’entre 39 i 60 metres quadrats, distribuïts en planta baixa i cinc plantes. També disposa de places d’aparcament i 155 metres quadrats d’espais comuns, amb bugaderia, cuina comunitària i sala polivalent. Terra de Mar incorpora criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, com façana industrialitzada amb entramat de fusta, ventilació creuada, proteccions solars mòbils, aerotèrmia centralitzada, instal·lació fotovoltaica a la coberta i monitoratge energètic. Segons la cooperativa, és el primer edifici cooperatiu en cessió d’ús amb certificació VERDE del Green Building Council España. El projecte inclou, a més, un conveni amb la Fundació TRESC, que reserva un habitatge per a una persona amb discapacitat intel·lectual, amb els suports necessaris per a la vida independent.
Resposta a la pressió residencial
Sostre Cívic assenyala que Terra de Mar s’emmarca en un context de forta pressió residencial i turística a Palamós i al conjunt de la Costa Brava. Davant d’aquesta realitat, la cooperativa subratlla que el projecte ofereix una alternativa estable a la compra i al lloguer convencional, no basada en la propietat, però on les veïnes poden viure de manera indefinida. Les quotes mensuals es calculen a preu de cost i no estan subjectes a la lògica del mercat immobiliari.
La viabilitat econòmica de Terra de Mar ha estat possible gràcies a una combinació de finançament públic, crèdits públics i aportacions de les sòcies. El pressupost global, d’uns 6,1 milions d’euros, prové principalment del finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). També ha rebut subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, fons Next Generation i ajuts Habitatcoop del Departament d’Empresa i Treball.
Amb Terra de Mar, Sostre Cívic reforça la seva implantació a les comarques gironines. Segons la cooperativa, a Catalunya hi ha en marxa 1.200 habitatges en cessió d’ús, dels quals Sostre Cívic n’impulsa més del 50%. A les comarques gironines, aquest model representa prop de 140 habitatges en set edificis. El pròxim projecte que preveu estrenar la cooperativa és Walden XXI, un habitatge cooperatiu per a gent gran al centre de Sant Feliu de Guíxols, previst per a finals d’any.
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