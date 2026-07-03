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Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal

Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria baix-empordanesa

El Govern demana informació a l'empresa de l'operari detingut pel foc de la Bisbal per si s'ha incomplert la normativa

Les imatges de l'incendi forestal de les Gavarres

Les imatges de l'incendi forestal de les Gavarres / David Aparicio / DDG

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ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que crema sense control al massís de les Gavarres. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. L'home utilitzava l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es troba sota el nivell tres del Pla Alfa. Després de la investigació inicial dels Agents Rurals, els Mossos han anat fins al domicili de l'operari -fora de la comarca- per portar-lo fins a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. S'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial.

S'ha activat la Unitat Central de Medi Ambient, a més de l'Àrea Bàsica d'Investigació Criminal de la Bisbal d'Empordà.

El Govern demana informació a l'empresa per si s'ha incomplert la normativa

La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat ha demanat informació a l'empresa per examinar si hi ha hagut incompliments de la norma. Segons fonts de l'executiu català, la informació preliminar apunta que l'origen de l'incendi podria estar relacionat amb uns treballs de recol·locació d'un senyal de carretera durant els quals s'hauria utilitzat una radial. "Aquest ús, en una zona forestal, al costat d'una carretera i amb el Pla Alfa nivell 3 activat, constitueix un indici d'una possible imprudència greu i d'un eventual incompliment de les mesures de prevenció d'incendis vigents", alerta l'executiu català. Per això s'ha reclamat a l'empresa adjudicatària tota la informació relativa als fets.

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La sol·licitud feta a la firma concessionària del contracte de manteniment de la carretera té per objecte "determinar amb precisió què ha passat", comprovar si s'han respectat les limitacions derivades del Pla Alfa nivell 3 i "valorar l'existència d'un eventual incompliment de la normativa".

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